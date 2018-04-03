Çukur'da iki şok ayrılık

\u00c7ukur son b\u00f6l\u00fcmde izleyiciler b\u00fcy\u00fck \u015foklar ya\u015fad\u0131...,\u00c7ukur'da 2 ayr\u0131l\u0131k ya\u015fan\u0131yor...,\u00c7ukur'un 2 Nisan Pazartesi yay\u0131nlanan son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde, Yama\u00e7, Elvis'i yakalad\u0131ktan sonra Emrah geliyor. ,Yama\u00e7, Emrah'\u0131n kendilerine neden yard\u0131m etti\u011fini merak ediyor. ,Konu\u015fmalar\u0131nda Emrah'\u0131n as\u0131l benim sevdiklerime kimse zarar vermez demesi Yama\u00e7'\u0131 \u015f\u00fcphelendiriyor. ,Emrah'\u0131n Sena'n\u0131n a\u011fabeyi oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. Emrah, amirlikten istifa etti\u011fini s\u00f6yleyerek Elvis'i vuruyor.,Babas\u0131 Baykal'dan bir t\u00fcrl\u00fc haber alamayan Emrah Naz\u0131m'\u0131n yan\u0131na gidiyor. Babas\u0131n\u0131n nerede oldu\u011funu, neden kendisini aramad\u0131\u011f\u0131n\u0131 soruyor.,Naz\u0131m ise her \u015feyin bitti\u011fini Baykal'\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yl\u00fcyor. Naz\u0131m'dan kendisini babas\u0131n\u0131n yan\u0131na g\u00f6t\u00fcrmesini istemesiyle Baykal'\u0131n cesedini g\u00f6r\u00fcyor.\r\n,Elvis g\u00f6z\u00fcn\u00fc karartm\u0131\u015f bir \u015fekilde Yama\u00e7'a meydan okuyor. Bu olay kar\u015f\u0131s\u0131nda Yama\u00e7 ve Vartolu deliye d\u00f6n\u00fcyor. S\u00fcrpriz bir isim olan Emrah, k\u0131z karde\u015fi ve annesini kurtarabilmek i\u00e7in Elvis ile \u00e7at\u0131\u015fmaya giriyor. \u00c7at\u0131\u015fma sonras\u0131nda Emrah, Elvis'in sevgilisini vuruyor. Yama\u00e7, annesi ve Sena'ya sar\u0131larak onlardan \u00f6z\u00fcr diliyor.,\u00c7ukur\u2019un bu ak\u015fam ekrana gelen heyecan dolu 23. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Ko\u00e7oval\u0131 kad\u0131nlar\u0131n\u0131 ka\u00e7\u0131ran Elvis, Yama\u00e7\u2019a g\u00f6zda\u011f\u0131 verdi\u011fi s\u0131rada kar\u015f\u0131s\u0131nda Emrah\u2019\u0131 buldu. Kad\u0131nlar\u0131 Elvis\u2019ten kurtaran Emrah, Yama\u00e7\u2019\u0131n ailesine kavu\u015ftu\u011fu an\u0131 uzaktan izlerken kad\u0131nlar\u0131n aras\u0131nda G\u00fczide\u2019nin de oldu\u011funu fark etti. Emrah\u2019\u0131n ekibinin Elvis\u2019in sevgilisi Lana\u2019y\u0131 g\u00f6t\u00fcrd\u00fckleri s\u0131rada kaza yapmas\u0131 Emrah'\u0131n a\u00e7\u0131\u011fa al\u0131nmas\u0131na yol a\u00e7t\u0131. Ali\u00e7o, Baykal\u2019la ba\u011flant\u0131s\u0131 olan Laz\u2019\u0131 rehin ald\u0131. Laz\u2019\u0131n Ali\u00e7o\u2019nun yan\u0131nda oldu\u011funu \u00f6\u011frenen Yama\u00e7, Meke ile birlikte Ali\u00e7o\u2019nun pe\u015fine d\u00fc\u015ft\u00fc. Baykal\u2019\u0131n malikanesine girece\u011fi s\u0131rada Ali\u00e7o\u2019yu yakalayan Yama\u00e7 ve Meke, Laz\u2019\u0131 da alarak \u0130dris\u2019in kar\u015f\u0131s\u0131na getirdi. Baykal ve Naz\u0131m, Laz'la y\u00fczle\u015fti. Naz\u0131m\u2019\u0131n oyununa geldi\u011fini anlayan Baykal\u2019\u0131n Laz\u2019\u0131n itiraf\u0131yla yapt\u0131klar\u0131 ortaya \u00e7\u0131karken, Naz\u0131m zaferinin tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131. Elvis\u2019in adamlar\u0131 ise Baykal\u2019\u0131 karanl\u0131k t\u00fcnelden \u00f6l\u00fcme g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n,\u0130dris\u2019in Celasun'a \u201cBaban ben olay\u0131m!\u201d dedi\u011fi anlar duygu y\u00fckl\u00fc dakikalar ya\u015fatt\u0131. Nedret\u2019ten Saadet-Vartolu ili\u015fkisini \u00f6\u011frenen Sultan\u2019\u0131n Saadet\u2019e tepkisi \u00e7ok sert oldu. Elvis\u2019in polislere sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen liderleri onu yok sayarken; Yama\u00e7, Vartolu ve Selim, Baykal\u2019\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00f6\u011frendi. Naz\u0131m her yerde Baykal\u2019\u0131 arayan Emrah\u2019a, Baykal\u2019\u0131 Ko\u00e7oval\u0131lar\u0131n \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. Kocas\u0131 Kahraman\u2019\u0131n intikam\u0131n\u0131n al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen Nedret ise elinde silah\u0131yla Vartolu\u2019nun kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. Silahlar\u0131n konu\u015ftu\u011fu m\u00fccadele sonras\u0131 Elvis\u2019i alan Yama\u00e7\u2019\u0131n Emrah\u2019a bir s\u00fcrprizi vard\u0131. Ailesini kurtarmas\u0131na kar\u015f\u0131l\u0131k Elvis\u2019i Emrah\u2019a getiren Yama\u00e7\u2019\u0131n \u00f6\u011frenmek istedi\u011fi tek bir \u015fey vard\u0131. Emrah neden Yama\u00e7\u2019a yard\u0131m etmi\u015fti? Final sahnesinde Emrah, Elvis\u2019i \u00f6ld\u00fcr\u00fcrken, Sena\u2019n\u0131n Emrah\u2019\u0131n karde\u015fi oldu\u011funu \u00f6\u011frenen Yama\u00e7 b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131.\r\n