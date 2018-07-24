Çukur'dan Diriliş Ertuğrul'a büyük çalım! Kimse bunu beklemiyordu

2017-2018 sezonunun en fazla ciro yapan dizileri a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n,Bu y\u0131l T\u00fcrk televizyonlar\u0131nda 76 dizi yay\u0131nland\u0131.\r\n,Diziler toplamda 1,4 milyar liral\u0131k ciro yapt\u0131.\r\n,Listenin en \u00e7ok ciro yapan dizisi `\u00c7ukur` olurken, Eyl\u00fcl-Haziran aylar\u0131nda medyada 40 bin 498 haberle ad\u0131ndan en \u00e7ok s\u00f6z ettiren dizi ise Dirili\u015f Ertu\u011frul oldu.\r\n,Ay Yap\u0131m taraf\u0131ndan \u00e7ekilen \u00c7ukur dizisi listede ilk s\u0131raya ad\u0131n\u0131 yazd\u0131r\u0131rken, TRT`nin fenomen dizisi Dirili\u015f Ertu\u011frul, en \u00e7ok konu\u015fulan dizi oldu.\r\n,Dirili\u015f Ertu\u011frul en \u00e7ok konu\u015fulanlar listesinde\r\n,Forbes`in raporuna g\u00f6re, sezon finali yapan TRT1\u2019in \u00e7ok konu\u015fulan dizisi Dirili\u015f Ertu\u011frul, 47 milyon 245 bin 500 TL\u2019lik kazanc\u0131yla dikkat \u00e7eken yap\u0131mlar aras\u0131nda yer ald\u0131.\r\n,Osmanl\u0131 Devleti\u2019nin kurucusu Osman Gazi\u2019nin babas\u0131 Ertu\u011frul Gazi\u2019nin hayat\u0131n\u0131 konu alan iddial\u0131 dizi,\r\n,Eyl\u00fcl \u2013 Haziran aylar\u0131nda medyada 40 bin 498 haberle ad\u0131ndan en \u00e7ok s\u00f6z ettiren proje oldu.\r\n,\u00c7ukur'dan Dirili\u015f Ertu\u011frul'a b\u00fcy\u00fck \u00e7al\u0131m geldi. Kimse bunu beklemiyordu