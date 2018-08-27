Çukur dizisinden sevindiren haber!

\u00c7ukur dizisi yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden itibaren b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor.,Onlardan biri de \u00c7ukur dizisinde Elvis karakterini yans\u0131tan oyuncu Sayg\u0131n Soysal...,\u00c7ukur'un Elvis'i Sayg\u0131n Soysal'dan hayranlar\u0131n\u0131 sevindiren g\u00fczel bir haber geldi. ,En son \u00c7ukur dizisinde Elvis karakterini oynayan Sayg\u0131n Soysal, d\u00fcn ak\u015fam G\u00f6k\u00e7e Uzun ile d\u00fcnyaevine girdi., \u00dcnl\u00fc \u00e7ifti, bu mutlu g\u00fcnde \u00c7ukur oyuncular\u0131 yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131.\r\n\r\n,\u00c7ok say\u0131da \u00fcnl\u00fc ismin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u011f\u00fcne \u00c7ukur'un Yamac'\u0131 Aras Bulut \u0130ynemli ile Kemal'i U\u011fur Y\u0131ld\u0131ran'\u0131n "Heyecan\u0131 Yok" dans\u0131 damga vurdu. ,\u0130kili kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 break dans yapt\u0131. ,Geceden renkli kareler sosyal medyadan payla\u015f\u0131ld\u0131. ,\u00c7ukur dizisinin 'Sena's\u0131 Dilan \u00c7i\u00e7ek Deniz geceye erkek arkada\u015f\u0131 Furkan And\u0131\u00e7 ile kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n,\u0130\u015fte \u00e7iftin d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnden kareler...\r\n,\u00c7ukur dizisinden sevindiren haber geldi.,Dizinin neredeyse her b\u00f6l\u00fcm\u00fc izlenme rekorlar\u0131 k\u0131r\u0131yor.,Dizi ile ilgili geli\u015fmeler ve oyuncular\u0131 da izleyiciler taraf\u0131ndan yak\u0131ndan takip ediliyor.,.