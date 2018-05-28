Çukur dizisinin finali için yeni gelişme

Show TV\u2019de yay\u0131nlanan \u00c7ukur dizisinin, ge\u00e7en g\u00fcnlerde RT\u00dcK karar\u0131 gere\u011fi sezon finali b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn yay\u0131mlanmayaca\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti.,RT\u00dcK'\u00fcn, Show TV\u2019de 2011 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan "T\u00fcrk Mal\u0131" adl\u0131 diziyle ilgili verdi\u011fi durdurma cezas\u0131n\u0131, \u00c7ukur\u2019un yay\u0131nda olaca\u011f\u0131 saatlerde uygulamaya karar verdi\u011fi belirtilmi\u015fti. \u00d6te yandan, Show TV ile RT\u00dcK aras\u0131nda mahkeme s\u00fcrecinin de devam etti\u011fi ifade edilmi\u015fti.\r\n\r\n,Milliyet gazetesi yazar\u0131 Sina Kolo\u011flu ise bug\u00fcnk\u00fc k\u00f6\u015fesinde, durumu RT\u00dcK'e sordu\u011funu belirtti.\r\n\r\n,Kolo\u011flu, hukuki a\u015faman\u0131n devam etti\u011fini RT\u00dcK'\u00fcn do\u011frulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederken, "Bu durumda ne oluyor, ceza uygulanabilir mi" diye sordu\u011funu belirtti. Kolo\u011flu, RT\u00dcK'\u00fcn kanal i\u00e7in, "Y\u00fcr\u00fctmeyi durdurmazlarsa, uygulan\u0131r" yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi\u011fini, ancak ortada net bir durumun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n,Kolo\u011flu, "Buradan hareketle, finalin yay\u0131nlanmas\u0131nda bir sorun olmayaca\u011f\u0131 kanaatindeyim" dedi.\r\n\r\n,"RT\u00dcK\u2019\u00fcn, Show TV\u2019de 2011 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan \u2018T\u00fcrk Mal\u0131\u2019 dizisiyle ilgili verdi\u011fi durdurma cezas\u0131n\u0131, \u2018\u00c7ukur\u2019un sezon finalinin yay\u0131nlanaca\u011f\u0131 g\u00fcn uygulayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131n\u0131, Habert\u00fcrk\u2019ten Sevilay Y\u0131lman yazd\u0131.\r\n\r\n,'O tarihlerde al\u0131nan bu karara kar\u015f\u0131, Show TV mahkemeye m\u00fcracaat etmi\u015f ve y\u00fcr\u00fctmeyi durdurma karar\u0131 alm\u0131\u015f. Dava \u00f6nce Show TV\u2019nin lehine sonu\u00e7lanm\u0131\u015f, daha sonra ise Dan\u0131\u015ftay taraf\u0131ndan karar bozulmu\u015f ve dava reddedilmi\u015f. Ancak s\u00f6z konusu davan\u0131n daha karar d\u00fczeltme a\u015famas\u0131 s\u00fcrerken, RT\u00dcK nas\u0131l bir yerden ate\u015f ald\u0131ysa, alelacele haftaya, tam da finalinin olaca\u011f\u0131 g\u00fcnde neden \u2018\u00c7ukur\u2019un yay\u0131n saatinde uygulamaya karar vermi\u015f?' diye de soruyor Y\u0131lman...\r\n\r\n,Ben de 'Nedir bu durum?' diye RT\u00dcK\u2019e sordum. T\u00fcm hukuki a\u015famalar\u0131 do\u011frulad\u0131lar. 'Karar d\u00fczeltme a\u015famas\u0131nda devam ediyor. Hen\u00fcz dosya a\u00e7\u0131k' dediler. Ben de, 'Bu durumda ne oluyor, ceza uygulanabilir mi?' diye sordum. Cevap, 'Y\u00fcr\u00fctmeyi durdurmazlarsa, uygulan\u0131r' oldu. 'Yani cezan\u0131n uygulan\u0131p uygulanmamas\u0131 buna m\u0131 ba\u011fl\u0131? Yoksa, \u2018\u00c7ukur\u2019un sezon finali yay\u0131nlanabilir mi bu durumda' diye yineledim. 'Tabii ki' dediler. Yani \u015fu anda net bir durum yok. Malum, 11 Haziran\u2019da \u2018\u00c7ukur\u2019un sezon finali, Hali\u00e7 Kongre Merkezi\u2019nde yap\u0131lacak. T\u00fcm haz\u0131rl\u0131klar tamam...\r\n\r\n,Buradan hareketle, finalin yay\u0131nlanmas\u0131nda bir sorun olmayaca\u011f\u0131 kanaatindeyim."