Çukur hayranlarına büyük şok!

\u00c7ukur'da bu hafta izleyiciler b\u00fcy\u00fck bir \u015fok ya\u015f\u0131yor. ,\u00c7ukur 24. yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 yay\u0131nland\u0131.,Nedret, g\u00f6z\u00fc d\u00f6nm\u00fc\u015f bir \u015fekilde Vartolu'nun yan\u0131na gidiyor ve silah\u0131n\u0131 ona do\u011frultuyor. ,Medet, sinirli kad\u0131n\u0131 durdurmak isterken silah ate\u015f al\u0131yor ve Sultan Ko\u00e7oval\u0131 (Perihan sava\u015f) vuruluyor. ,Perihan Sava\u015f'\u0131n yeni b\u00f6l\u00fcmde vurulmas\u0131 ak\u0131llara "Perihan Sava\u015f \u00c7ukur dizisinden ayr\u0131l\u0131yor mu?" sorusunu getirdi.,\u00c7ukur yeni fragman\u0131n\u0131n yeni sahnesinde Yama\u00e7'\u0131n 'bu sondu' s\u00f6zleri Perihan Sava\u015f'\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret ediyor., Hen\u00fcz resmi bir a\u00e7\u0131klama yok. Her \u015fey 24. b\u00f6l\u00fcm\u00fcn yay\u0131nlanmas\u0131yla birlikte belli olacak.,.