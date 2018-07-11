Çukur oyuncusuna taksici saldırdı

K\u00f6t\u00fc bir haber geldi.,Dizi oyuncusuna taksici sald\u0131rd\u0131.,\u0130\u015fte olay\u0131n detaylar\u0131,\u00c7ukur dizisinin ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncusu Ahmet Tansu Ta\u015fanlar, Twitter \u00fczerinden yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 mesajda taksici sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,\u00dcnl\u00fc oyuncu olay\u0131 sosyal medyadan payla\u015ft\u0131.,\u00dcnl\u00fc oyuncu yine taksi facias\u0131 notuyla payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na,...,'Yenisahra havata\u015f\u0131n \u00f6n\u00fcnde park halinde oldu\u011fu yer dura\u011f\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 gibi park yasak! onun arac\u0131na binmek yerine ba\u015fka araca bindik diye hem \u015fof\u00f6re hem bize sald\u0131rd\u0131, ana avrat k\u00fcf\u00fcr.saat 17.00de' ifadelerini kulland\u0131.,\u00dcnl\u00fc oyuncunun payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011frafta taksicinin uygunsuz bir \u015fekilde el hareketi yapt\u0131\u011f\u0131 dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131.,\r\nOyucu Ahmet Tansu Ta\u015fanlar 1984 Ankara do\u011fumludur. Tiyatro ile 1996 y\u0131l\u0131nda tan\u0131\u015fan Ahmet Tansu Ta\u015fanlar, ilk olarak Osmangazi K\u00fclt\u00fcr Merkezi b\u00fcnyesinde Tiyatro'ya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.,Ard\u0131ndan y\u00fcksek \u00f6\u011frenimini de bu alanda tamamlamaya karar veren Ahmet Tansu Ta\u015fanlar, Sel\u00e7uk \u00dcniversitesi Devlet Konservatuar\u0131 Tiyatro Ana Sanat Dal\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun olmu\u015ftur.,Kariyerinde bir\u00e7ok Tiyatro oyununda rol alan Ahmet Tansu Ta\u015fanlar'\u0131n ilk TV projesi ise 2008 y\u0131l\u0131nda oynad\u0131\u011f\u0131 K\u00fc\u00e7\u00fck Kad\u0131nlar dizisi olmu\u015ftur.,Dizi oyunculu\u011funa ilk olarak Kanal D ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanm\u0131\u015f olan K\u00fc\u00e7\u00fck Kad\u0131nlar dizisi ile ad\u0131m atan Ahmet Tansu Ta\u015fanlar bu dizide Hande Soral, K\u0131van\u00e7 Kasabal\u0131, Fulya Zenginer gibi oyuncularla birlikte rol alm\u0131\u015f ve Ceyhun karakterini canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r.,K\u00fc\u00e7\u00fck Kad\u0131nlar dizisinin ard\u0131ndan Bir Bulut Olsam, Yalanc\u0131 Bahar, \u0130zmir \u00c7etesi gibi dizilerde oynayan Ahmet Tansu Ta\u015fanlar, 2014 y\u0131l\u0131nda Engin Aky\u00fcrek ile Tuba B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn gibi oyuncularla birlikte rol ald\u0131\u011f\u0131 Kara Para A\u015fk dizisindeki Arda \u00c7ak\u0131r karakteri ile dikkat \u00e7ekmi\u015ftir.,Bu dizinin final yapmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yine ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Analar ve Anneler dizisinde rol alan Ahmet Tansu Ta\u015fanlar, bu dizinin de beklenenden erken final yapmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan k\u0131sa bir s\u00fcre ekranlara ara vermi\u015ftir.,Kanal D'de yay\u0131nlanmaya ba\u015flayan ve Emre K\u0131nay, Haluk Bilginer, Zeynep \u00c7amc\u0131, Ushan \u00c7ak\u0131r gibi g\u00fc\u00e7l\u00fc oyuncu kadrosu ile ses getiren yap\u0131mlardan biri olan Kara Yaz\u0131 dizisi kadrosuna dahil olan Ahmet Tansu Ta\u015fanlar, bu dizide Kadir rol\u00fc ile izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r.