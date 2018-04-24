Çukur son bölümde gerçek ortaya çıkıyor

Show TV'nin pazartesi ak\u015famlar\u0131 en \u00e7ok izlenen dizisi olarak zirveye yerle\u015fen \u00c7ukur son b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle yine nefesleri kesti.\r\n,Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi \u00c7ukur, d\u00fcn ak\u015fam yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile seyircileri yine ekranlar\u0131n ba\u015f\u0131na kilitledi.\r\n,\u00c7ukur son b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile aylard\u0131r merak edilen soruya da k\u0131smi cevap geldi. 26. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde, \u0130dris Ko\u00e7oval\u0131`n\u0131n cezaevinde olan b\u00fcy\u00fck o\u011flu Cumali ilk defa ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Selim`le konu\u015fmas\u0131ndan sonra sinirlenen Sultan, Cumali`yi ar\u0131yor. Cumali, Sultan`la konu\u015fmak istemeyine yan\u0131ndaki adam\u0131 a\u00e7\u0131yor. Cumali, kendisiyle konu\u015fmak istemese de verilen emir y\u00fcz\u00fcnden telefon kula\u011f\u0131na dayanan\u0131nca dinlemek zorunda kal\u0131yor.\r\n,\u0130dris, Yama\u00e7 ve Selim`in birer Ko\u00e7aval\u0131 olduklar\u0131n\u0131 unuttu\u011funu s\u00f6yleyen Sultan, kendisinin \u00f6lmesi durumunda intikam\u0131n\u0131 almas\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. \r\n,Son d\u00f6nemde dizilerde fazla rol almayan \u00fcnl\u00fc oyuncu Nejat \u0130\u015fler`in \u00c7ukur dizisinde Cumali karakterini oynayaca\u011f\u0131 iddias\u0131 g\u00fcndemdeydi. Dizinin son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ise gizemli karakter Cumali, ilk defa bir sahnede ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.