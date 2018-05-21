Çukur'un finali neden yayınlanmayacak? Çarpıcı yazı...

Show TV\u2019nin fenomen dizisi \u00c7ukur'un RT\u00dcK karar\u0131 gere\u011fi gelecek haftaki b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn yay\u0131mlanmayaca\u011f\u0131 g\u00fcndeme geldi.,Habert\u00fcrk gazetesi yazar\u0131 Sevilay Y\u0131lman,\u201cEyy RT\u00dcK! Neden \u00c7ukur\u2019u izleme hakk\u0131m\u0131 elimden al\u0131yorsun?\u201d ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131s\u0131nda, \u00c7ukur dizisiyle ilgili karar\u0131n ayr\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\n,\u201cBen de d\u00fcn haberdar oldum. \u0130n\u015fallah olmaz ama ald\u0131\u011f\u0131m bir bilgiye g\u00f6re haftaya pazartesi \u00c7ukur yokmu\u015f!\u201d diyen Sevilay Y\u0131lman \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,\u201c\u00c7ukur\u2019suz ge\u00e7irecekmi\u015fiz yani \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki haftay\u0131. Ve bunun nedeni de Radyo Televizyon \u00dcst Kurulu! Neden peki? \u00c7\u00fcnk\u00fc efendim, sayg\u0131de\u011fer RT\u00dcK \u00fcyeleri, Show TV\u2019de 2011 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan \u2018T\u00fcrk Mal\u0131\u2019 adl\u0131 diziyle ilgili verdi\u011fi durdurma cezas\u0131n\u0131 o ak\u015fam yani tam da \u00c7ukur\u2019un yay\u0131nda olaca\u011f\u0131 saatlerde uygulamaya karar vermi\u015f. Duyunca elim aya\u011f\u0131m buz kesti, delirdim inan\u0131n. Hani verilen ceza \u00c7ukur ile ilgili olsa diyece\u011fim ki: \u2018T\u00fchhh!\u2019 Ama yok! Ve olmad\u0131\u011f\u0131 gibi tuhaf olan bu ceza bamba\u015fka bir dizi ile ilgili ve 7 y\u0131l \u00f6nceye ait bir ceza. Ve daha da tuhaf olan \u015fu; o tarihlerde al\u0131nan bu karara kar\u015f\u0131 Show TV mahkemeye m\u00fcracaat etmi\u015f ve y\u00fcr\u00fctmeyi durdurma karar\u0131 alm\u0131\u015f. Dava \u00f6nce Show TV\u2019nin lehine sonu\u00e7lanm\u0131\u015f, daha sonra ise Dan\u0131\u015ftay taraf\u0131ndan karar bozulmu\u015f ve dava reddedilmi\u015f. Ancak s\u00f6z konusu davan\u0131n daha karar d\u00fczeltme a\u015famas\u0131 s\u00fcrerken nas\u0131l bir yerden ate\u015f ald\u0131ysa RT\u00dcK, alelacele haftaya, tam da finalinin olaca\u011f\u0131 g\u00fcnde \u00c7ukur\u2019un yay\u0131n saatinde uygulamaya karar vermi\u015f.\u201d\r\n\r\n,Sevilay Y\u0131lman \u201c\u00d6zetle de\u011ferli okurlar\u0131m... E\u011fer RT\u00dcK bu hangi akla hizmet oldu\u011fu bilinmeyen karar\u0131n\u0131 hayata ge\u00e7irirse \u00c7ukur yok o g\u00fcn\u201d diyerek karara tepkisini ise \u015f\u00f6yle belirtti:\r\n\r\n,A\u00e7\u0131k s\u00f6yleyeyim... Bu b\u00fcy\u00fck bir rezalet, b\u00fcy\u00fck bir skandal ve inan\u0131n dilime \u00e7ok \u015fey geliyor ve kendimi zor frenliyorum \u00e7\u00fcnk\u00fc bir de RT\u00dcK ile bendeniz mahkemelik olup ba\u015f\u0131m\u0131 belaya sokmak istemiyorum! ,Sakin kalmay\u0131 ye\u011fleyip samimiyetle RT\u00dcK\u2019\u00fcn bu karar\u0131 uygulamadaki acelesinin nedenini sorgulamak istiyorum. (Herhalde gazeteci olarak de\u011filse bile en az\u0131ndan fanatik, s\u0131k\u0131 bir \u00c7ukur izleyicisi olarak bu kadarc\u0131\u011f\u0131na da hakk\u0131m vard\u0131r diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum!)\r\n\r\n,Eyy RT\u00dcK, ey RT\u00dcK\u2019\u00fcn birbirinden de\u011ferli \u00fcyeleri... Pardon ama bu ne h\u0131z, bu ne haks\u0131z bir tutum? Yahu karde\u015fim, n\u2019oldu da, size kim ne dedi de ba\u015fta benim gibi o dizinin izleyicileri olmak \u00fczere kamuoyundan \u00e7ok sert tepki alaca\u011f\u0131n\u0131z\u0131 bile bile b\u00f6yle abuk bir karara imza att\u0131n\u0131z! Ayr\u0131ca fark\u0131nda m\u0131s\u0131n\u0131z bilmiyorum ama ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z bu karar\u0131n asl\u0131nda hen\u00fcz uygulanabilirli\u011fi de yok hukuken! \u00c7\u00fcnk\u00fc yay\u0131nc\u0131 kurulu\u015fun yani Show TV\u2019nin ba\u015fvurabilece\u011fi bir tashih karar a\u015famas\u0131 var. Ve siz nereden biliyorsunuz Dan\u0131\u015ftay\u2019\u0131n ne karar verece\u011fini! Belki de karar de\u011fi\u015fecek. Olamaz m\u0131? B\u00f6yle de bir ihtimal yok mu? Bu olmad\u0131k bir \u015fey mi T\u00fcrkiye\u2019de! Hay\u0131r size karar\u0131n\u0131z\u0131 uygulamay\u0131n da demiyorum. Uygulay\u0131n! Daha o hukuki s\u00fcre\u00e7 bitmemi\u015f ki! Bitmeden bu ne acele! Yani 7 y\u0131l boyunca beklediniz de \u015fimdi mi dank etti kafan\u0131za bu cezay\u0131 uygulamak! Ne olur yani birka\u00e7 hafta daha bekleseniz. Nedir sizi bu kadar tahamm\u00fcls\u00fczl\u00fc\u011fe ve \u0131srarc\u0131l\u0131\u011fa zorlayan!\u201d