Çukur'un Sena'sına şok! Sosyal medyadan duyurdu

Aktif olarak modellik yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in se\u00e7ilemedi\u011fini duyuran \u00fcnl\u00fc oyuncu Instagram hesab\u0131na \u015funlar\u0131 yazd\u0131:\r\n\r\n,New York'ta olan ve d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc markan\u0131n se\u00e7melerine kat\u0131lan Dilan \u00c7i\u00e7ek Deniz, Instagram hesab\u0131ndan konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\n,Ge\u00e7en hafta ilk se\u00e7meler neticesinde \u00e7ok az ki\u015finin davet edildi\u011fi cast direkt\u00f6r\u00fc g\u00f6r\u00fc\u015fmesine davet edildim. ,Ajans\u0131ma yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama \u201cBenden \u00e7ok etkilendikleri, \u00e7ok pozitif bir enerji ald\u0131klar\u0131 ancak aktif modellik yapmad\u0131\u011f\u0131m ve yurtd\u0131\u015f\u0131 modellik deneyimim olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in seneye tekrar de\u011ferlendirmeye alacaklar\u0131 ve seneye tekrar davet etmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckleri olmu\u015f\u201d. ,Se\u00e7ilseydim ilk 'T\u00fcrk Melek' olarak y\u0131lba\u015f\u0131 defilesinde yer alacak ve kariyerim i\u00e7in yurtd\u0131\u015f\u0131nda \u00f6nemli bir bilinirlik sa\u011flayarak b\u00fcy\u00fck bir ad\u0131m atma f\u0131rsat\u0131 yakalam\u0131\u015f olacakt\u0131m. \r\n\r\n,Ancak bu se\u00e7melere kat\u0131lm\u0131\u015f olmak bile bana yepyeni kap\u0131lar a\u00e7t\u0131, yeni f\u0131rsatlar sa\u011flad\u0131. ,Se\u00e7ilseydi ilk 'T\u00fcrk melek' olacak olan Dilan \u00c7i\u00e7ek Deniz'in hayalleri yar\u0131m kald\u0131.,Ben \u00e7ok mutlu ve kazan\u00e7l\u0131 d\u00f6n\u00fcyorum. ,Tebrik eden, g\u00fczel yorumlar yapan herkese te\u015fekk\u00fcr ediyorum. ,Se\u00e7ilmedi\u011fim i\u00e7in yap\u0131labilecek baz\u0131 yorumlar\u0131 tahmin edebiliyorum. Her g\u00fczel yorum gibi onlar da olacak elbet...\r\n\r\n\r\n\r\n