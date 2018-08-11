Çukur'un vartolusu Erkan Koçak Köstendil evleniyor!

Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil ve Cansu Tosun evleniyor! K\u0131na gecesi yapt\u0131lar\r\n\r\n,Yar\u0131n ak\u015fam Erkan Ko\u00e7ak K\u00f6stendil ile evlenecek olan Cansu Tosun`un bilinmeyenleri ve hakk\u0131nda merak edilenler haberimizde...,Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil ve Cansu Tosun yar\u0131n evleniyor. ,\u00c7ifti k\u0131na gecesinde yak\u0131n arkada\u015flar\u0131 G\u00f6k\u00e7e Bahad\u0131r, \u015eebnem Bozoklu, Leyla Lydia Tu\u011futlu, Ceyda D\u00fcvenci yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131. ,Familya dizisindeki arkada\u015fl\u0131klar\u0131 a\u015fka d\u00f6n\u00fc\u015fen Cansu Tosun ve Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil, yar\u0131n Olimpos`ta evleniyor.\r\n\r\n,Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil ile oyuncu Cansu Tosun, hafta sonu yap\u0131lacak d\u00fc\u011f\u00fcnle d\u00fcnya evine giriyor. ,Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun hakk\u0131nda bilinmeyenler, aslen nereli ve ka\u00e7 ya\u015f\u0131nda? sorular\u0131 magazin g\u00fcndeminde...\r\n\r\n,Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil ile bu ak\u015fam evlenecek olan g\u00fczel oyuncunun bilinmeyenleri ve hakk\u0131nda merak edilen detaylar\u0131 habeimizin devam\u0131nda bulabilirsiniz.\r\n\r\n,T\u0131pk\u0131 kendisi gibi oyunculuk performans\u0131yla milyonlar\u0131n g\u00f6nl\u00fcnde taht kuran Erkan Ko\u00e7ak K\u00f6stendil ile evlenecek Cansu Tosun aslen nereli, ka\u00e7 ya\u015f\u0131nda?\r\n\r\n,\u00c7ukur dizisinde Vartolu karakteriyle f\u0131rt\u0131nalar estiren Erken Ko\u00e7ak K\u00f6stendil ile d\u00fcnya evine girecek olan Cansu Tosun`un kim oldu\u011fu, hayat\u0131 ve kariyerine dair t\u00fcm bilinmeyenler g\u00fcndemin merkezine yerle\u015ferek merak edilen ve sorgulamaya al\u0131nan konular aras\u0131na girdi.\r\n\r\n,Cansu Tosun, 1988 y\u0131l\u0131nda Almanya Nurnberg\u2019de do\u011fdu. ,Alman Operas\u0131\u2019nda 13 y\u0131l bale e\u011fitimi ald\u0131 ve profesyonel fotomodellik yapt\u0131. ,Almanya\u2019da ayn\u0131 Zaman\u2019da Ticaret okulunu bitirdi. T\u00fcrkiye\u2019de oyunculuk hayat\u0131na TRT 1 kanal\u0131nda ba\u015flad\u0131. ,2011 \u2013 2012 (39 b\u00f6l\u00fcm) y\u0131llarda yay\u0131mlanan K\u00fc\u00e7\u00fck Han\u0131mefendi adl\u0131 dizide Ba\u015frol karakteri Neriman ile tan\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,2012 y\u0131l\u0131nda Kay\u0131p \u015eehir dizisinde Zehra karakterini canland\u0131rd\u0131. Oyuncu daha sonra Bug\u00fcn\u00fcn Sarayl\u0131s\u0131 adl\u0131 dizide ba\u015frol karakteri Ay\u015fen\u2019\u0131 canland\u0131rd\u0131 ve ard\u0131ndan Star Tv\u2019de yay\u0131nlanan G\u00f6\u00e7 Zaman\u0131 isimli dizide oynad\u0131.\r\n\r\n,2011-2012 K\u00fc\u00e7\u00fck Han\u0131mefendi Neriman Ba\u015frol Oyuncusu\/TV Dizisi\r\n\r\n2012-2013 Kay\u0131p \u015eehir Zehra Ba\u015frol Oyuncusu\/TV Dizisi\r\n\r\n2013-2014 Bug\u00fcn\u00fcn Sarayl\u0131s\u0131 Ay\u015fen Y\u0131lmaz Ba\u015frol Oyuncusu\/TV Dizisi\r\n\r\n2013 \u0130ksir Buse Ba\u015frol Oyuncusu\/Sinema Filmi\r\n\r\n2016 G\u00f6\u00e7 Zaman\u0131 Z\u00fcmr\u00fct Yard\u0131mc\u0131 Karakter\/TV Dizisi\r\n\r\n2016 Familya Hare Bilgi\u00e7 Yard\u0131mc\u0131 Karakter\/TV Dizisi