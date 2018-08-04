Cuma vaazı sırasında imamın şoke eden ölümü!

Cuma namaz\u0131 s\u0131ras\u0131nda ya\u015fand\u0131, imam\u0131 \u00f6yle g\u00f6ren cemaat, \u015foka girdi!\r\n,Olay Ordu'da meydana geldi. Ordu'nun \u00dcnye il\u00e7esinde Yenikent Mahallesi Merkez Camiinde g\u00f6revli imam Halit \u00c7a\u011fl\u0131, cuma namaz\u0131 \u00f6ncesi vaaz verirken fenala\u015ft\u0131. ,\r\nEkiplerin t\u00fcm m\u00fcdahalesine kar\u015f\u0131n Halit \u00c7a\u011fl\u0131 kurtar\u0131lamad\u0131.,Merkez Camii'nde ise cuma namaz\u0131ndan \u00e7\u0131kan S\u00fcleyman Ustao\u011flu (44), merdivenlerden inerken fenala\u015f\u0131p yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131. ,Olay yerine \u00e7a\u011f\u0131r\u0131lan 112 Acil Servis ekipleriyle \u00dcnye'de \u00f6zel bir hastaneye kald\u0131r\u0131lan 4 \u00e7ocuk babas\u0131 Ustao\u011flu, hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Ustao\u011flu'nun birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce anjiyo oldu\u011fu belirtildi. \r\n\r\n,Ordu'da d\u00fcn cuma namaz\u0131 \u00f6ncesi camide vaaz verirken fenala\u015fan imam Halit \u00c7a\u011fl\u0131 da (52), hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Cemaatin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. \r\n