Cumali'nin büyük hatası açıklandı

Survivor 2018'de en g\u00fc\u00e7l\u00fc isimlerin aras\u0131nda yar\u0131\u015fan Cumali Akg\u00fcl hakk\u0131nda yorum yap\u0131ld\u0131.\r\n,Survivor'\u0131n eski yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131ndan \u0130hsan Tarkan, Cumali Akg\u00fcl'\u00fcn elenmesini de\u011ferlendirirken, Survivor'\u0131n bu seneki ola\u011fan\u00fcst\u00fc zorlu\u011funa dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,TV8'de yay\u0131nlanan 'Survivor Panorama' program\u0131nda konu\u015fan \u0130hsan Tarkan, "Cumali bize g\u00fczel \u015feyler g\u00f6sterdi. Bir\u00e7ok insan\u0131n kalbini kazand\u0131. \u00dcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131 da dahil elenmesine herkes \u00fcz\u00fcld\u00fc. ,Belki de yanl\u0131\u015f bir senede y\u00fcr\u00fcd\u00fc. I\u011fd\u0131r'dan y\u00fcr\u00fcmesi m\u00fcthi\u015f bir bulu\u015f. \u0130lk o yapt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kabul edildi, bir daha y\u00fcr\u00fcyen yar\u0131\u015fmaya al\u0131nmayacak.,G\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131 ad\u0131na m\u00fccadele eden ve adada yakla\u015f\u0131k 2,5 ay ge\u00e7iren 32 ya\u015f\u0131ndaki Cumali Akg\u00fcl, 'Survivor'a kat\u0131lmak i\u00e7in memleketi I\u011fd\u0131r'dan \u0130stanbul'a y\u00fcr\u00fcm\u00fc\u015f, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 'Beyaz Show' program\u0131nda yap\u0131mc\u0131 Acun Il\u0131cal\u0131'dan yar\u0131\u015fma onay\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131\r\n\r\n, Ge\u00e7en sene veya gelecek sene y\u00fcr\u00fcseydi ba\u015fka bir yerde olabilirdi. S\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 All Star tak\u0131m\u0131 ile yar\u0131\u015fmak oldu. \u0130\u00e7inde bulundu\u011fu tak\u0131m\u0131n performans\u0131 da d\u00fc\u015f\u00fck olunca g\u00f6ze batt\u0131" ifadelerini kulland\u0131.