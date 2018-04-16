Cumali'ye Iğdır'dan destek: Vatandaşlardan oy istendi

Survivor 2018'de G\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131nda m\u00fccadele eden Cumali Akg\u00fcl, eleme potas\u0131na kal\u0131nca devreye I\u011fd\u0131r Belediyesi girdi. ,Cumali'nin Survivor'dan elenmemesi i\u00e7in I\u011fd\u0131r Belediyesi, \u2018Survivor\u2019da yar\u0131\u015fmakta olan I\u011fd\u0131rl\u0131 hem\u015ferimiz Cumali Akg\u00fcl bu ak\u015fam eleme potas\u0131na girmi\u015ftir\u2019 \u015feklinde anons yaparak vatanda\u015flardan oy istedi. \r\n\r\n,Survivor\u2019da yer alabilmek i\u00e7in I\u011fd\u0131r\u2019dan \u0130stanbul\u2019a y\u00fcr\u00fcyen Cumali Akg\u00fcl, Beyaz Show\u2019a kat\u0131ld\u0131 ve Acun Il\u0131cal\u0131 taraf\u0131ndan Survivor\u2019a kabul edildi, Akg\u00fcl, yar\u0131\u015fmac\u0131 olabilmek i\u00e7in 50 g\u00fcnde 1500 km yol y\u00fcr\u00fcd\u00fc.,Cumali Akg\u00fcl'e memleketinden destek geldi.,1986 y\u0131l\u0131nda I\u011fd\u0131r'da d\u00fcnyaya gelen Cumali Akg\u00fcl, evli ve d\u00f6rt \u00e7ocuk babas\u0131d\u0131r. Daha \u00f6nce defalarca Survivor\u2019a ba\u015fvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akg\u00fcl, I\u011fd\u0131r\u2019dan \u0130stanbul\u2019a 50 g\u00fcnl\u00fck y\u00fcr\u00fcme ser\u00fcveninden sonra Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk\u2019\u00fcn \u0131srarlar\u0131 ile Survivor 2018 G\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131n\u0131n yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 oldu.\r\n\r\n,I\u011fd\u0131r'\u0131n Suveren K\u00f6y\u00fc\u2019nden Cumali Akg\u00fcl, Survivor yar\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in m\u00fcracaatta bulundu. M\u00fcracaat ettikten sonra dikkat \u00e7ekmek i\u00e7in bir hafta \u00f6nce I\u011fd\u0131r\u2019dan yola \u00e7\u0131kan Cumali Akg\u00fcl, Kars\u2019a, ula\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Kars\u2019tan Erzurum'a hareket eden Akg\u00fcl, y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc yar\u0131\u015fman\u0131n yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 televizyon kanal\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde sonland\u0131rd\u0131.,Cumali Akg\u00fcl I\u011fd\u0131r\u2019dan \u0130stanbul\u2019a 50 g\u00fcn boyunca yakla\u015f\u0131k 1600 km yol y\u00fcr\u00fcyerek geldi. Survivor\u2019a a\u015f\u0131k oldu\u011funu iddia eden Akg\u00fcl, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Beyaz Show'a kat\u0131ld\u0131. Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk\u2019\u00fcn ve Beyaz Show seyircisinin \u0131srar\u0131na dayanamayan Acun Il\u0131cal\u0131, Cumali Akg\u00fcl\u2019\u00fc Survivor kadrosuna dahil etti. ,Cumali Akg\u00fcl\u2019\u00fcn Survivor i\u00e7in fiziksel olarak yeterli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Acun Il\u0131cal\u0131, Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk\u2019\u00fcn \u0131srarlar\u0131na dayanamad\u0131. Il\u0131cal\u0131; "Cumali karde\u015fim o kadar yol y\u00fcr\u00fcm\u00fc\u015f gelmi\u015f. Bundan sonra y\u00fcr\u00fcyen hi\u00e7 kimseyi almayaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 garanti ederek kendisini Survivor\u2019a almaya karar verdik." dedi.