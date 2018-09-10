Cumhur İttifakı kurulursa CHP'nin kaybedeceği 8 il

Burdur, Eski\u015fehir,Giresun,Hatay,Sinop,Yalova,Zonguldak ,Tekirda\u011f,Se\u00e7imler \u00f6ncesi; AK Parti ile MHP aras\u0131nda ittifak olu\u015fturulaca\u011f\u0131 s\u00f6ylentileri siyasetin kulislerini hareketlendirdi.,CHP ise b\u00f6lgesel olarak HDP ile ittifak yapmaya s\u0131cak bak\u0131yor.,T\u00fcrkiye, yerel se\u00e7imlere haz\u0131rlan\u0131yor. Siyasi partiler haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 yapmaya ba\u015flad\u0131.,Se\u00e7imler i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131ran bir anket \u015firketine \u00f6zel bir ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131rd\u0131. \u00c7\u0131kan sonu\u00e7, CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nu olduk\u00e7a k\u0131zd\u0131rd\u0131.,Buna g\u00f6re; AK Parti ile MHP yeniden ittifak yaparsa, CHP 8 belediyeyi kaybedecek. Bu sonu\u00e7, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu i\u00e7in bir y\u0131k\u0131m niteli\u011finde.