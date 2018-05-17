Cumhur İttifakı'na destek kararı aldı

24 Haziran se\u00e7imlerinde Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131 bir partiden daha destek karar\u0131 al\u0131nd\u0131.,AK Parti ile MHP, Cumhur \u0130ttifak\u0131 kurmu\u015ftu.,\u0130ki partinin ortak aday\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan olmu\u015ftu.,Cumhur \u0130ttifak\u0131'na B\u00fcy\u00fck Birlik Partisi de dahil olmu\u015ftu.,BBP'nin ard\u0131ndan bir parti daha Cumhur \u0130ttifak\u0131'na destek oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.,Anavatan Partisi, 24 Haziran se\u00e7imlerinde Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131 destekleme karar\u0131 ald\u0131.,AK Parti ve MHP'den olu\u015fan Cumhur \u0130ttifak\u0131'na bir partiden daha destek geldi. ,.