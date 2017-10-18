Cumhurbaşkanı, Ampute A Millî Takımlarını kabul etti

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GÜNDEM
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İstanbul Fatih'te acele kamulaştırma kararı
DÜNYA
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ABD'den gece yarısı flaş vize açıklaması!
GÜNDEM
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İş adamı Osman Kavala'ya gözaltı
GÜNDEM
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Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı Genel Kurulda
GÜNDEM
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Bursa'da geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi
SPOR
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Gaziantep Basketbol, PAOK'u devirdi
GÜNDEM
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Karabük'te 3 kafadarın intihar şovu AVM'yi savaş alanına çevirdi
YAŞAM
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İstanbul'da sahte belgelerle bankaları dolandıran iki şebeke çökertildi
YAŞAM
-
Eylem Gülçin Kanık cinayetinde flaş gelişme!
DÜNYA
-
Ukrayna’da araç kalabalığa daldı: 6 ölü
SPOR
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Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda galip
DÜNYA
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Peşmerge'nin ABD şaşkınlığı! İsyan ettiler!
SPOR
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Banvit uzatmalarda kazandı
GÜNDEM
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TRT World Avrupa’daki Mülteci Çocukların Sesi Oluyor
DÜNYA
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Ay’da büyük keşif
YAŞAM
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Zincirli vahşet: Cesedi ormanlık alanda bulundu
SPOR
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Fenerbahçe, Cüneyt Çakır'a itiraz edince, derbide ibre Fırat Aydınus'a döndü
SPOR
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PSG'nin genç yıldızı Mbappe, Şampiyonlar Liginde en golcü genç oyuncu oldu
GÜNDEM
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Müftülere nikâh yetkisi TBMM'de kabul edildi!
GÜNDEM
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İran'dan Türkiye'ye sürpriz ziyaret
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Cumhurbaşkanı, Ampute A Millî Takımlarını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol A Millî Takımı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol A Millî Takımı'nı Külliye'de kabul etti.
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