Cumhurbaşkanı başdanışmanları belli oldu

Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n ba\u015fdan\u0131\u015fmanlar\u0131 belli oldu!,Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mlanan kararnamelerle, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesinde kurulan Strateji ve B\u00fct\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ile \u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Ba\u015fdan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131na atamalar yap\u0131ld\u0131.\r\n,Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan Cumhurba\u015fkan\u0131 kararlar\u0131na g\u00f6re, \u00c7al\u0131\u015fma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanl\u0131\u011f\u0131 bakan yard\u0131mc\u0131l\u0131klar\u0131na Ahmet Erdem ve Ay\u015fe Ergezen atand\u0131. ,Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 bakan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revlerine ise \u0130brahim Er ve Reha Deneme\u00e7 getirildi.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesinde kurulan Strateji ve B\u00fct\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'na eski Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal, \u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'na ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atand\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 kararlar\u0131yla ayr\u0131ca, Cumhurba\u015fkan\u0131 ba\u015fdan\u0131\u015fmanl\u0131klar\u0131na Fecir Alptekin ve Zafer \u00c7ubukcu getirildi.