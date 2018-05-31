Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek: Lider Erdoğandır

Ece Erken: "Recep Tayyip Erdo\u011fan, bu se\u00e7im kampanyas\u0131nda a\u00e7\u0131k ara farkla \u00f6nde. Di\u011fer liderleri konu\u015fmaya bile gerek yok. Erdo\u011fan'\u0131n ne kadar halk adam\u0131 oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyoruz. Hitap g\u00fcc\u00fcyle ve dik duru\u015fuyla Avrupa'n\u0131n ve Ortado\u011fu'nun en g\u00fc\u00e7l\u00fc liderlerinden."\r\n,Ali\u015fan: "T\u00fcrkiye'nin lideri a\u00e7\u0131k ara bellidir. Erdo\u011fan'\u0131n daha ilk g\u00fcnlerde a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 vaatleriyle, T\u00fcrkiye'yi ileri ta\u015f\u0131ma sevdas\u0131nda oldu\u011funu bir kez daha g\u00f6rd\u00fck. \u0130\u00e7 ve d\u0131\u015ftaki hainlere ra\u011fmen \u00fclkemizin y\u00fckseli\u015fini g\u00f6r\u00fcyoruz. Tayyip Bey, bir\u00e7ok lidere de \u00f6rnek olmal\u0131. Halka hitab\u0131 ve yakla\u015f\u0131mlar\u0131, \u00fclkemiz i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 yat\u0131r\u0131mlar ortada. \u0130stikrar i\u00e7in bir kez daha Erdo\u011fan diyorum."\r\n,Ali \u015eent\u00fcrk: "Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z bu se\u00e7im kampanyas\u0131nda halk ile her zaman bir arada. Milletimiz onu g\u00f6r\u00fcnce mutlu oluyor. Bug\u00fcne kadar verdi\u011fi vaatleri hep yerine getirdi. Ba\u015fka parti liderlerini dinliyorum; daha \u00f6nce yap\u0131lm\u0131\u015f i\u015fleri yapacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyorlar. Erdo\u011fan'\u0131n s\u00f6zleri d\u0131\u015f\u0131ndakiler bana mant\u0131kl\u0131 gelmiyor. Erdo\u011fan, ger\u00e7ek bir devlet adam\u0131, d\u00fcnyan\u0131n s\u00f6z etti\u011fi bir lider."\r\n\r\n,Hopdedik Ayhan: "Erdo\u011fan'\u0131n mitinglerde \u015fu ana kadar yap\u0131lanlar\u0131n \u00fcst\u00fcnden ge\u00e7mesi, haf\u0131zalar\u0131n tazelenmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli. AK Parti beyannamesinde en \u00e7ok ilgimi \u00e7eken; milli teknoloji hamlesi. Bu konuda zaten somut \u00fcr\u00fcnler son y\u0131llarda ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131, devam\u0131n\u0131n beyannamede olmas\u0131 \u00f6nemli."\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve e\u015fi Emine Erdo\u011fan'\u0131n evsahipli\u011findeki geceye \u0130brahim Tatl\u0131ses, Orhan Gencebay, Ali\u015fan, Ece Erken, Cenk Eren, \u0130ntizar, Dilan \u00c7\u0131tak Tatl\u0131ses, Mustafa Keser, \u0130pek A\u00e7ar, Z\u00fcleyha Ortak, Reyhan Karaca, Ali \u015eent\u00fcrk, Hopdedik Ayhan, \u0130vana Sert ve Fettah Can da kat\u0131ld\u0131.,\u0130ntizar: "\u0130mam\u0131 Gazali '\u0130nsan\u0131n nefsini fethetmesi, \u0130stanbul'u fethetmesinden daha zordur' der. M\u00fcsl\u00fcmanlar'a nefsini fethetmek nasip olsun. Bu iftara davet edilmek b\u00fcy\u00fck \u015feref. Sanat\u00e7\u0131lar\u0131n, siyaset\u00e7ilerin ve sporcular\u0131n bir araya gelip bu duyguyu birlik ve beraberlik i\u00e7inde payla\u015fmas\u0131 mutluluk verici."\r\n\r\n,Ceyhun \u00c7elikten: "Etkinlik muhte\u015femdi. \u00c7ok g\u00fczel manevi bir atmosfer vard\u0131. Dolay\u0131s\u0131yla \u00fclkemizin birlik ve beraberlik i\u00e7indeki ge\u00e7mi\u015fini iyice hat\u0131rlay\u0131p ge\u00e7mi\u015ften bug\u00fcne, bug\u00fcnden yar\u0131na gitmek i\u00e7in tekrar bir haf\u0131za tazelemesi oldu. Bu memleketin bayra\u011f\u0131, birli\u011fi, davas\u0131, ge\u00e7mi\u015fi, bug\u00fcn\u00fc, yar\u0131n\u0131 ilelebet payidar olsun in\u015fallah."\r\n,\u0130vana Sert: "Harika bir organizasyondu. Say\u0131n Erdo\u011fan'\u0131n konu\u015fmas\u0131 \u00e7ok etkileyiciydi, onu can kula\u011f\u0131yla dinledim. Milletimiz, huzurumuz ve refah\u0131m\u0131z i\u00e7in en hay\u0131rl\u0131s\u0131n\u0131 diliyorum."\r\n,Polat Ya\u011fc\u0131: "AK Parti, se\u00e7im beyannamesiyle, y\u0131llard\u0131r hizmet partisi oldu\u011funu bir kez daha kan\u0131tlad\u0131. Mesele, beyannamelerde verilen s\u00f6zlerin hangi oranda ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi. 16 y\u0131ld\u0131r iktidarda olan bir partinin ba\u015far\u0131s\u0131 ortada. V\u00e2dettikleri bunun \u00f6tesinde; daha g\u00fc\u00e7l\u00fc meclis, g\u00fc\u00e7l\u00fc h\u00fck\u00fcmet, g\u00fc\u00e7l\u00fc T\u00fcrkiye."\r\n\r\n,\u0130stanbul\u2019un fethinin 565\u2019inci y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc nedeni ile Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n ev sahipli\u011finde iftar d\u00fczenlendi. (Evren Abdullaho\u011flu-Sabah),\u0130ftara \u00fcnl\u00fc isimler de kat\u0131ld\u0131.,Sanat\u00e7\u0131lar Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a deste\u011fini \u015fu s\u00f6zlerle ifade etti. \r\n,Masalardaki m\u00f6n\u00fclerin \u00fczerindeki 'Ramazan Birlikte G\u00fczel' yaz\u0131s\u0131 dikkat \u00e7ekti.