Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi!

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Kabata\u015f Lisesi'nde kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 e\u011fitim \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan okulu gezdi,\u00d6\u011frencilerle sohbet eden Erdo\u011fan, Kabata\u015f Lisesi robotik tak\u0131m\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 ilgiyle izledi.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Kabata\u015f Lisesi'nde d\u00fczenlenen 2018-2019 e\u011fitim \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131. ,T\u00f6renin ard\u0131ndan okulu gezen Erdo\u011fan, s\u0131n\u0131flara girerek \u00f6\u011frencilerle sohbet etti. ,Bu s\u0131rada elini \u00f6pmeye \u00e7al\u0131\u015fan bir \u00f6\u011fretmene izin vermeyen Erdo\u011fan, "Yaln\u0131zca annenizin, baban\u0131z\u0131n ve \u00f6\u011fretmeninizin elini \u00f6p\u00fcn. Ben elimi \u00f6pt\u00fcrmem" ifadelerini kulland\u0131. ,\u00d6\u011frencilere de ayn\u0131 tavsiyede bulunan Erdo\u011fan, okulun robotik tak\u0131m\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 inceledi.\r\n\r\n,Robotik tak\u0131m\u0131 ad\u0131na Esad Yusuf Atik ile An\u0131l Mert Ar, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a kul\u00fcb\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla ilgili sunum yapt\u0131. ,Erdo\u011fan da \u00f6\u011frencileri ilgiyle izledi.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, e\u011fitim \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapt\u0131ktan sonra \u00f6grencilerle \u00e7ay i\u00e7erek, s\u00f6ylenen \u015fark\u0131ya da e\u015flik etti.,\u0130\u015fte o renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...,.