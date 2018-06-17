Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Toplantı merkezlerini vurduk

Yeni d\u00fczenlemeyle kanunun yasak fiillere ili\u015fkin idari para cezalar\u0131nda \u00f6nemli oranda bir art\u0131\u015fa gidilece\u011fini vurgulayan Erdo\u011fan, \u015funlar\u0131 kaydetti: \r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Suru\u00e7'ta ya\u015fananlar ve AK Parti Milletvekili \u0130brahim Halil Y\u0131ld\u0131z'\u0131n karde\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetmesi an\u0131msat\u0131larak, olay\u0131 "AK Partililerin k\u0131\u015fk\u0131rtt\u0131\u011f\u0131" iddialar\u0131na y\u00f6nelik soruya kar\u015f\u0131l\u0131k, se\u00e7im kampanyalar\u0131nda b\u00fct\u00fcn te\u015fkilatlara "evleri, esnaf\u0131 dola\u015f\u0131n, ziyaret edin" denildi\u011fini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Milletvekili \u0130brahim Halil Y\u0131ld\u0131z'\u0131n ailece ter\u00f6re kar\u015f\u0131 m\u00fccadele veren y\u00fcrekli bir aile oldu\u011funu belirten Erdo\u011fan, Y\u0131ld\u0131z'\u0131n olay\u0131 esnaf\u0131 dola\u015f\u0131rken yanlar\u0131na yakla\u015fanlar\u0131n, "Siz bizim HDP'li oldu\u011fumuzu bilmiyor musunuz? Buraya nas\u0131l gelirsiniz?" demesiyle ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fini anlatt\u0131.\r\n\r\n,Ama bu PKK kendilerine g\u00f6re \u00f6zg\u00fcrl\u00fck m\u00fccadelesini ya da\u011flara ka\u00e7\u0131rarak verir veya ma\u011faralara sokmak suretiyle verir. Veyahutta bizim mimarlar\u0131m\u0131z\u0131, m\u00fchendislerimizi, \u00f6\u011fretmenlerimizi bilinmeyen bir\u00e7ok yere ka\u00e7\u0131rarak verir. Bu mudur \u00f6zg\u00fcrl\u00fck m\u00fccadelesi? E\u011fer samimiyseniz, d\u00fcr\u00fcstseniz \u00f6yle Hans'\u0131, George'yi bilmem neyi arkana almak suretiyle gelip de \u00f6zg\u00fcrl\u00fck m\u00fccadelesi verme. \u00d6zg\u00fcrl\u00fck m\u00fccadelesinin tek yeri var. Sand\u0131k. Sand\u0131kta \u00f6zg\u00fcrl\u00fck m\u00fccadelesini ver." \r\n\r\n,"CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce'nin, Selahattin Demirta\u015f'a destek s\u00f6ylemlerinin" hat\u0131rlat\u0131lmas\u0131 \u00fczerine Erdo\u011fan, \u015fu g\u00f6r\u00fc\u015flerini payla\u015ft\u0131:\r\n\r\n,Erdo\u011fan, art\u0131k Diyarbak\u0131r Belediyesi \u00f6n\u00fcnde k\u0131zlar\u0131 ka\u00e7\u0131r\u0131lan annelerin olaylar\u0131na \u015fahit olunmad\u0131\u011f\u0131na vurgu yaparak, "Bu b\u00f6lgelerde art\u0131k annelerin o huzursuzlu\u011fu yok. S\u00fcrekli benim y\u0131llard\u0131r i\u015fledi\u011fim bir konu vard\u0131r. Nedir o? B\u00fcrokratik oligar\u015fiyi kald\u0131raca\u011f\u0131z. \u015eu anda b\u00fcrokratik oligar\u015fi y\u00fczde 100 kalkt\u0131 m\u0131? Hay\u0131r. Ama b\u00fcrokratik oligar\u015fiyi biz \u015fimdi bu yeni sistemle, yeni d\u00f6nemde kesinlikle yok edece\u011fiz. \u0130\u015fte bu nereden olacak? Bu, bizim bu ileri demokrasinin perde arkas\u0131ndaki in\u015fallah uygulama bu olacak. Bunu getirece\u011fiz." dedi.\r\n\r\n,"CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 \u0130nce'nin 'K\u00fcrt sorunu' ifadesini kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131n" hat\u0131rlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Erdo\u011fan, de\u011ferlendirmelerine \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,"Onlara \u015funu sormak laz\u0131m, sizin ter\u00f6rle m\u00fccadele ad\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z bir \u015fey var m\u0131? Bize bunu bir s\u00f6yleyin. Ter\u00f6rle m\u00fccadele ad\u0131na... Hatta FET\u00d6'y\u00fc de bir c\u00fcmleyle ge\u00e7i\u015ftirmi\u015fler. Var m\u0131 b\u00f6yle bir \u015fey? Yok. Daha ne konu\u015fuyorsunuz? Sizin ter\u00f6r diye bir sorununuz yok bir defa ama AK Parti'nin 'ter\u00f6r' diye bir sorunu var. Ter\u00f6rle m\u00fccadele eden \u0130smail Metin Temel Pa\u015fa'y\u0131 afedersiniz g\u00fcndemine getirip 'Geldi\u011fim g\u00fcn\u00fcn hemen ertesinde apoletlerini s\u00f6kerim.' Yani adam\u0131n o kadar i\u015fleri var ki hemen geldi\u011finin ertesinde hemen apolet s\u00f6kecek. O apoleti sen mi takt\u0131n da sen s\u00f6keceksin? Bu \u00fclke bir hukuk devleti. Sen, hukuk devletinde ne zamandan beri bu i\u015fi cumhurba\u015fkanlar\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcn? Ben, 3,5 y\u0131ll\u0131k cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131mda, 11,5 y\u0131ll\u0131k ba\u015fbakanl\u0131\u011f\u0131mda b\u00f6yle bir ad\u0131m\u0131 atamad\u0131m. Sen neye g\u00f6re at\u0131yorsun bu ad\u0131m\u0131? Bu \u00e7\u0131rak bile olamam\u0131\u015f, diyorum ya. Bu \u00fclkede neler oluyor, bitiyor bunlardan dahi haberi yok. Dersini \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131\u015f." \r\n\r\n,Muhalefetin insans\u0131z hava ara\u00e7lar\u0131, silahl\u0131 insans\u0131z hava ara\u00e7lar\u0131, n\u00fckleer santral, 3. havaliman\u0131, yerli otomobile sava\u015f a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 ifade edilerek, "Mesela Say\u0131n \u0130nce, kald\u0131raca\u011f\u0131m diyor, ama ertesi g\u00fcn de \u00e7\u0131k\u0131p sizi \u00fcretim yapmamakla su\u00e7luyor. Zorlan\u0131yor musunuz? Bu tutars\u0131z, ikircikli, paradoks, hepsi ya\u015fan\u0131yor, h\u0131zl\u0131 trene kar\u015f\u0131 olan birisine nas\u0131l cevap vereceksiniz?" \u015feklindeki soru \u00fczerine Erdo\u011fan, "Bunlar leblebi, \u00e7ekirdek. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu i\u015fin bizim i\u00e7in zor taraf\u0131 yok. B