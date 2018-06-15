Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birkaç gün içerisinde yeni müjdelerimiz olacak

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130stanbul Sultangazi'de halka hitap etti. \r\n,\u0130\u015fte Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n konu\u015fmas\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131:\r\n,Bunlar\u0131n kitab\u0131nda ter\u00f6rle m\u00fccadele yok. Bizde var. Ben buradan sesleniyorum biz ter\u00f6rle m\u00fccadele ediyoruz. Say\u0131n \u0130nce ba\u015fta olmak \u00fczere di\u011ferleri ne diyorlar. Niye Edirne cezaevinde kals\u0131n diyorlar. Sen nas\u0131l bir insans\u0131n. Bunlar\u0131n partisi bir ba\u015fka bu t\u00fcr cezai konumu olmayan bir ba\u015fka adam bulam\u0131yorda bunu cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak \u00e7\u0131kar\u0131yor. Dert ba\u015fka.\r\n,Say\u0131n \u0130nce, Bay Muharrem gitti Edirne'de beyefendiyi ziyaret etti. \u015euanda bu Demirta\u015f denen zat 6-7 Ekim olaylar\u0131nda benim K\u00fcrt karde\u015flerimi soka\u011fa d\u00f6kmedi mi? Bu oyunu siz bozacaks\u0131n\u0131z. Unutmay\u0131n hi\u00e7bir zaman zul\u00fcm ile abad olunmaz. Biz mazlumlar\u0131n yan\u0131nda yer alaca\u011f\u0131z. Bu oyunu da bozaca\u011f\u0131z.,D\u00fcn \u015eanl\u0131urfa milletvekilimiz K\u00fcrt't\u00fcr. Esnaf ziyareti yap\u0131yorlar ve vekilimizin abisini \u00f6ld\u00fcr\u00fcyorlar. Bizim HDP'li oldu\u011fumuzu bilmiyor musunuz niye buraya geldiniz diyorlar. Niye rahats\u0131z oluyorsun? Bug\u00fcn defnedildi. \u015euanda Ba\u015fbakan'\u0131m\u0131z orada. Biz bar\u0131\u015f istiyoruz. Bunlar lafta bar\u0131\u015f lafta \u00f6zg\u00fcrl\u00fck diyorlar. Bunlar\u0131n \u00f6ld\u00fcrd\u00fckleri insanlar\u0131n say\u0131s\u0131 y\u00fczlerce binlerce... Bunlar de\u011fil miydi benim K\u00fcrt annelerimi a\u011flatan, k\u0131zlar\u0131n\u0131 Kandil'e ka\u00e7\u0131ranlar bunlar de\u011fil miydi?,Kandil'i bombal\u0131yoruz. Biz o dost ge\u00e7inenlere diyoruz ki siz halledin. Siz halletmiyorsan\u0131z biz hallediyoruz. Size birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7erisinde daha ba\u015fka m\u00fcjdelerimiz de olacak in\u015faallah.\r\n