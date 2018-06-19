Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha da ilerleteceğiz

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, sosyal medya \u00f6zel yay\u0131n\u0131nda "Gen\u00e7lik ve Teknoloji Bulu\u015fmas\u0131" program\u0131nda gen\u00e7lerin sorular\u0131n\u0131 cevaplad\u0131. \r\n \r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "Sadece Akkuyu ile kalmayaca\u011f\u0131z. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc bir n\u00fckleer enerji santralini de kuraca\u011f\u0131z." dedi.\r\n \r\n,Mega end\u00fcstri b\u00f6lgeleri in\u015fa ederek 100 bin ki\u015fiye i\u015f imkan\u0131 sa\u011flamay\u0131 hedeflediklerini de belirten Erdo\u011fan, "Mevcut 135 sanayi sitemizi yeniliyoruz, d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcyoruz. 317 bin ki\u015fiye de burada i\u015f imkan\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131z." diye konu\u015ftu.\r\n,2003'e kadar T\u00fcrkiye'ye ait sadece iki uydunun f\u0131rlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7eken Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "Biz 16 y\u0131lda uzaya 10 uydu f\u0131rlatt\u0131k. 2039'a kadar 11 uydumuzu uzaya f\u0131rlataca\u011f\u0131z" dedi. \r\n \r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131\u011f\u0131 gen\u00e7lerle daha sonra Atak helikopteri \u00fcretim ve montaj hatt\u0131na ge\u00e7ti. Erdo\u011fan, burada TUSA\u015e Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Temel Kotil ve Savunma Sanayii M\u00fcste\u015far\u0131 \u0130smail Demir taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131land\u0131.\r\n \r\nKotil'den Atak helikopterinin \u00fcretim a\u015famalar\u0131, \u00f6zellikleri ve \u00e7al\u0131\u015fan personeline ili\u015fkin bilgi alan Erdo\u011fan, gen\u00e7lere ter\u00f6rle m\u00fccadelede Atak helikopterinin \u00f6nemini anlatt\u0131. \r\n \r\nYerli motor konusunda ge\u00e7 kal\u0131nd\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7eken Erdo\u011fan, Kotil'den yerli motorun k\u0131sa s\u00fcrede \u00fcretilmesi konusunda s\u00f6z ald\u0131.\r\n \r\nErdo\u011fan, daha sonra kendisine e\u015flik eden \u00f6\u011frencilerle foto\u011fraf \u00e7ektirdi ve sohbet etti.\r\n\r\n\r\n \r\n,"Bu ba\u015far\u0131lar\u0131m\u0131za yeni ba\u015far\u0131lar ilave etmek suretiyle de savunma sanayinde kendimize yetebilmenin d\u0131\u015f\u0131nda bir de ihracatta \u00e7ok ciddi bir de\u011fer sa\u011flamak... \u00c7\u00fcnk\u00fc buradan cari a\u00e7\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 kapatmakta da bize b\u00fcy\u00fck bir imkan sa\u011fl\u0131yor. \u015eu anda 5,5 milyar dolar gibi burada bize sa\u011flanan imkan var. Bu gidi\u015fle biz, cari a\u00e7\u0131\u011f\u0131 kapatmakta da savunma sanayii \u00fcr\u00fcnlerimizi \u00e7ok iyi de\u011ferlendirme f\u0131rsat\u0131n\u0131 da yakalayaca\u011f\u0131z."\r\n \r\n,Bir\u00e7ok \u00fcr\u00fcnde \u00f6zellikle 60 proje varken, \u015fu anda proje say\u0131lar\u0131n\u0131n 600'e ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildiren Erdo\u011fan, milli ve \u00f6zg\u00fcn \u00fcretim modelini uygulayarak buralara gelindi\u011fini vurgulad\u0131.\r\n \r\nErdo\u011fan, bu alandaki \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n \u00f6zg\u00fcvenlerinin buralara gelinmesindeki \u00f6nemine i\u015faret etti.\r\n \r\n,Erdo\u011fan, T\u00fcrk Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Sanayii A.\u015e'de (TUSA\u015e) d\u00fczenlenen programda, gen\u00e7lerin savunma sanayii ve teknoloji alan\u0131ndaki sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131.\r\n \r\nProgram, "@RT_Erdogan", "@tcbestepe", "@AACanli" ve "@gztcom" hesaplar\u0131ndan canl\u0131 yay\u0131nlad\u0131.\r\n\r\n\r\n \r\n,Erdo\u011fan, sosyal medya \u00f6zel yay\u0131n\u0131nda "Gen\u00e7lik ve Teknoloji Bulu\u015fmas\u0131" program\u0131nda gen\u00e7lerin sorular\u0131n\u0131 cevaplad\u0131. \r\n \r\nYerli otomobile ili\u015fkin soru \u00fczerine Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "2022 hedefimiz. 2022'de biz kendi yerli, milli bu dedi\u011fim ara\u00e7lar\u0131m\u0131z\u0131 in\u015fallah \u00fclkemizde g\u00f6rece\u011fimiz gibi d\u00fcnya piyasalar\u0131na da ihrac\u0131n\u0131 yapaca\u011f\u0131z." ifadelerini kulland\u0131.\r\n \r\n, \r\n"Sadece Akkuyu ile kalmayaca\u011f\u0131z. Bir \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc n\u00fckleer enerjinin de \u015fu anda g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini yap\u0131yoruz. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc bir n\u00fckleer enerji santralini de kuraca\u011f\u0131z. Zira \u015fu andaki Akkuyu bizim enerji ihtiyac\u0131m\u0131z\u0131n y\u00fczde 10'unu in\u015fallah kar\u015f\u0131layacak. Bir y\u00fczde 10'u belki daha fazlas\u0131n\u0131 da Sinop'la kar\u015f\u0131layabiliriz. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fcyle de yine ayn\u0131 \u015fekilde daha fazlas\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lama imkan\u0131m\u0131z olacak" diyen Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye'nin kendi n\u00fckleer enerji santrallerini yapaca\u011f\u0131n\u0131, birilerinin s\u00f6yledi\u011fi oyunlara gelmek istemediklerini belirtti.\r\n\r\n\r\n \r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Amerikal\u0131 giri\u015fimci Elon Musk ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesi hat\u0131rlatarak, "2020 ve 2021'de T\u00fcrksat 5A ve 5B'yi Elon Musk'\u0131n Falcon roketleriyle f\u0131rlataca\u011f\u0131z. Bunu kafaya koyduk ve g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck. Konu\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131, g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimizi yapt\u0131k, o da olumlu bakt\u0131. Zaten ziyaretinin bir sebe