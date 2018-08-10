Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar mesajı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye\u2019ye kar\u015f\u0131 kampanyalar y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc hat\u0131rlatarak \u201cBu kampanyalara kulak asmay\u0131n, onlar\u0131n dolarlar\u0131 varsa bizim de halk\u0131m\u0131z var, hakk\u0131m\u0131z var, Allah\u0131m\u0131z var\u201d dedi. \r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Do\u011fu Karadeniz illerine te\u015fekk\u00fcr ziyaretleri kapsam\u0131nda bu gece ankara\u2019dan Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ait \u00f6zel u\u00e7akla geldi\u011fi Trabzon\u2019dan helikopterle baba oca\u011f\u0131 Rize\u2019nin G\u00fcneysu il\u00e7esine geldi. \u0130l\u00e7e merkezinden Merkez mahallesindeki evine ge\u00e7i\u015fte kendisini gecenin ge\u00e7 saatlerine ra\u011fmen bekleyen hem\u015fehrilerine hitaben k\u0131sa bir selamlama konu\u015fmas\u0131 yapan Erdo\u011fan,, \u201cBu saate kadar bizleri beklediniz. Bizlerde malum yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7inde yeni d\u00f6nemin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yap\u0131yoruz. \u00dclkemizi in\u015fallah yeni d\u00f6neme tekrar haz\u0131rlaman\u0131n gayreti i\u00e7erisindeyiz. Bu vesileyle \u00f6zellikle b\u00f6lgemizde gerek Rize gerek Ordu, Giresun, Trabzon buralarda bir \u00e7ok sel afetleri oldu. Bu afetlerde ma\u011fduriyetler ya\u015fand\u0131. Bu ma\u011fduriyetleri ya\u015fayan t\u00fcm ailelere \u015fahs\u0131m, milletim ad\u0131na ge\u00e7mi\u015f olsun diliyorum. Bu ma\u011fduriyetlerin hepsini Allah\u2019\u0131n izniyle tabi\u00ee ki kar\u015f\u0131layaca\u011f\u0131z\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u201c\u00c7ok \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z, \u00e7ok ko\u015faca\u011f\u0131z ve in\u015fallah \u00fclkemizi 81 vilayeti ile imar etmenin gayreti i\u00e7inde olaca\u011f\u0131z\u201d diyen Erdo\u011fan \u201c\u015eunu bilin bug\u00fcn d\u00fcnden daha iyi, Yar\u0131n bug\u00fcn de daha iyi olaca\u011f\u0131z. Hi\u00e7 endi\u015feniz olmas\u0131n. \u00c7e\u015fitli kampanyalar y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor. Bu kampanyalara kulak asmay\u0131n. Onlar\u0131n dolarlar\u0131 varsa, bizim de halk\u0131m\u0131z var, hakk\u0131m\u0131z var, Allah\u0131m\u0131z var. Bizler \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k, \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. 16 y\u0131l \u00f6nce neydik, bug\u00fcn neyiz, daha iyi olaca\u011f\u0131z. \u0130n\u015fallah sizlere sab\u0131rlar diliyorum, gayret diliyorum ve \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z, \u00e7ok ko\u015faca\u011f\u0131z. in\u015fallah 2023\u2019e farkl\u0131 girece\u011fiz. Benim buna iman\u0131m var, inanc\u0131m var,24 Haziran\u2019da siz bizi yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131n\u0131z. \u0130n\u015fallah Cumartesi g\u00fcn\u00fc saat 15.\u2019de Rize\u2019de halka hitap edece\u011fiz. Hep birlikte gelece\u011fe emin ad\u0131mlarla y\u00fcr\u00fcyece\u011fiz. Bizlere dua edin. Ben de sizlere dua ediyorum\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\nErdo\u011fan, konu\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan evine giderek istirahata \u00e7ekildi.,\u00d6te yandan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, te\u015fekk\u00fcr ziyaretlerine yar\u0131n 24 Haziran se\u00e7imlerinde y\u00fczde 82 ile en y\u00fcksek oyu ald\u0131\u011f\u0131 Bayburt`tan ba\u015flayacak. Ba\u015fkan Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde en y\u00fcksek oyu Bayburt, G\u00fcm\u00fc\u015fhane ve Rize`den alm\u0131\u015ft\u0131. Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde y\u00fczde 82,1 ile T\u00fcrkiye\u2019de en y\u00fcksek oy oran\u0131 ile deste\u011fi Bayburt`tan g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc. Bayburt\u2019u y\u00fczde 77,1 ile G\u00fcm\u00fc\u015fhane, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada ise y\u00fczde 76,9 ile de Rize izlemi\u015fti. Erdo\u011fan`a y\u00fcksek oy veren illerin aras\u0131nda y\u00fczde 69,4 ile Trabzon da yer al\u0131rken, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, te\u015fekk\u00fcr ziyaretlerine Bayburt ile yar\u0131n ba\u015flayacak. Ard\u0131ndan ayn\u0131 g\u00fcn G\u00fcm\u00fc\u015fhane`deki se\u00e7menlerine te\u015fekk\u00fcr edecek olan Erdo\u011fan, cumartesi g\u00fcn\u00fc Rize, pazar g\u00fcn\u00fc ise Trabzon`da halka hitap edecek.