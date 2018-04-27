Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül talimatı

Y\u00fccel KAYAO\u011eLU - Muhalefetin 11\u2019inci Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fc ortak aday g\u00f6sterme ihtimali giderek zay\u0131flarken, Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, bu konuda ilk kez a\u00e7\u0131k bir de\u011ferlendirme yapt\u0131.,Edinilen bilgilere g\u00f6re, Erdo\u011fan\u2019\u0131n kurmaylar\u0131 ile 24 Haziran se\u00e7imlerine y\u00f6nelik yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmede, Abdullah G\u00fcl ile ilgili iddialar da g\u00fcndeme geldi. ,Kurmaylar\u0131n\u0131n, G\u00fcl\u2019\u00fcn bu \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131na y\u00f6nelik ele\u015ftiriler y\u00f6neltmesi \u00fczerine Erdo\u011fan\u2019\u0131n, \u201cEl-hayru f\u00ee m\u00e2 vak\u2019a\u201d (Vaki olanda hay\u0131r vard\u0131r) hadis-i \u015ferifini hat\u0131rlatarak, \u201cA\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 \u00fcz\u00fcld\u00fcm. Ama yapacak bir \u015fey yok.,Siz de bu konuda polemiklere girmeyin. Kendi vizyonumuzu ve projelerimizi, yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 anlatal\u0131m.,Hi\u00e7 kimse endi\u015fe etmesin. Se\u00e7imlerle ilgili bir endi\u015femiz yok\u201d dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Erdo\u011fan, G\u00fcl\u2019\u00fcn i\u00e7inde olaca\u011f\u0131 bir senaryoda AK Parti i\u00e7inden baz\u0131 isimlerin de bulundu\u011funu bildi\u011fini belirterek, \u201cBizden de birilerini kand\u0131rm\u0131\u015f olabilirler. Ayr\u0131lanlar olabilir. ,Tek tek, isim isim biliyorum bu ki\u015fileri. Kim kiminle g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyor, biliyorum, ne yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 biliyorum. Ama biz i\u015fimize bakaca\u011f\u0131z. Kendileri bilir\u201d diye konu\u015ftu.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, 24 Haziran se\u00e7imleri i\u00e7in adayl\u0131k ba\u015fvurusu yapanlardan, mevcut milletvekilleri hari\u00e7, herkesin temay\u00fcl yoklamalar\u0131na girecekleri konusunda uyar\u0131da bulundu. ,Erdo\u011fan \u201c\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki k\u0131sa bir s\u00fcre var ama temay\u00fclleri mutlaka yapaca\u011f\u0131z. Biz bu konuda tecr\u00fcbeliyiz. K\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde tamamlanacak ve sonu\u00e7lar\u0131 komisyonda de\u011ferlendirece\u011fiz\u201d dedi.\r\n,Erdo\u011fan, milletvekili aday\u0131 olmak i\u00e7in te\u015fkilatlarda ya\u015fanacak istifalar konusunda da kurmaylar\u0131n\u0131 uyard\u0131. \u201cAdayl\u0131k i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da istifa olursa te\u015fkilatlar bo\u015fal\u0131r. Buna izin vermeyin\u201d diyen Erdo\u011fan, te\u015fkilatlar\u0131n se\u00e7imlerde sa\u011flam durmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi. \r\n,6 May\u0131s\u2019ta yap\u0131lacak \u0130stanbul il kongresinde a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131 belirtilen ve Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u2018Manifesto\u2019 olarak nitelendirdi\u011fi se\u00e7im beyannamesi de AK Parti\u2019nin yetkili kurullar\u0131nda masaya yat\u0131r\u0131ld\u0131. Erdo\u011fan\u2019\u0131n, \u201cBu manifesto bizim \u00e7ok \u00f6nemli. Yeni bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapaca\u011f\u0131z. \u0130ddialar\u0131m\u0131z olacak\u201d dedi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,AK Parti y\u00f6netiminden edinilen bilgilere g\u00f6re, genel merkez y\u00f6netiminin yeni se\u00e7ilen il ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n adayl\u0131klar\u0131na so\u011fuk bakt\u0131\u011f\u0131, ancak en az \u00fc\u00e7 d\u00f6nemdir il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yapan 15 civar\u0131ndaki il ba\u015fkan\u0131na milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusu yapabilecekleri mesaj\u0131 verildi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,AK Parti y\u00f6netimi, Erdo\u011fan\u2019\u0131n s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f takvim sebebiyle \u00f6nceki se\u00e7imlere oranla daha az miting yapaca\u011f\u0131n\u0131, a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131n televizyon programlar\u0131na verilece\u011fini de dile getirdi. Erdo\u011fan\u2019\u0131n 30-35 mitinge kat\u0131laca\u011f\u0131 belirtilirken, AK Parti\u2019nin milletvekili aday tan\u0131t\u0131m\u0131n\u0131n 29 May\u0131s\u2019ta Ankara Arena spor salonunda yap\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n\r\n,Bakan yard\u0131mc\u0131lar\u0131na da bir ayr\u0131cal\u0131k s\u00f6z konusu de\u011fil. Di\u011fer b\u00fcrokratlar\u0131n adayl\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l garanti de\u011filse, onlar\u0131n da bir garantisi yok\u201d de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, kurmaylar\u0131n\u0131n 20\u2019nin \u00fczerinde 3 d\u00f6nemlik milletvekili bulundu\u011funu hat\u0131rlatmas\u0131 \u00fczerine de \u201cBiz m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011fu kadar 3 d\u00f6nem kural\u0131n\u0131 uygulamaya \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. \u0130stisna olur mu? Bilemem\u201d dedi. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesinde Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile \u00f6\u011fle yeme\u011finde bir araya geldi. Kar\u015f\u0131lama t\u00f6reninde Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n e\u015fi Emine Erdo\u011fan ve Yeni Zelanda Valisi Reddy\u2019in e\u015fi David Gascoigne de yer ald\u0131. \r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, se\u00e7imler i\u00e7in aday olmak isteyen kamu g\u00f6revlileri, \u00fcst d\u00fczey b\u00fcrokratlar ve bakan yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n g\u00f6revlerinden istifa etmelerine ili\u015fkin ise \u201cBen kimseye adayl\u0131k garantisi vermedim. Di\u011ferleri gibi onlar da de\u011ferlendirmeye tabi olacak. \r\n\r\n