Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ziyareti

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iftar program\u0131n\u0131n ard\u0131ndan havaalan\u0131na giderken yol g\u00fczergah\u0131nda bulunan kafeye u\u011frad\u0131.\r\n\r\n,Burada vatanda\u015flarla sohbet eden ve \u00e7ocuklar\u0131 kuca\u011f\u0131na alarak seven Erdo\u011fan, baz\u0131 vatanda\u015flar\u0131n da telefonla arad\u0131\u011f\u0131 yak\u0131nlar\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.,Daha sonra pastaneden ayr\u0131lan Erdo\u011fan, d\u0131\u015far\u0131da kendisini bekleyen vatanda\u015flara otob\u00fcsten seslendi. G\u00f6sterdikleri ilgiden dolay\u0131 t\u00fcm vatanda\u015flara te\u015fekk\u00fcr eden Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu,"\u0130nan\u0131yorum ki 24 Haziran'da sizler adeta yeniden bir Kuvay\u0131milliye ruhuyla tarih yazacaks\u0131n\u0131z. Buna olan iman\u0131m, buna olan g\u00fcvenim sonsuz. Kuvay\u0131milliye ruhunun ad\u0131mlar\u0131n\u0131n at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bu yerde yeni bir destan\u0131 sizinle yazmak bana farkl\u0131 bir g\u00fcven, farkl\u0131 bir inan\u00e7 veriyor. Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131z olarak in\u015fallah 24 Haziran'dan sonra sizlerle bu yolculu\u011fu farkl\u0131 bir \u015fekilde devam ettirmek istiyorum. ,Onun i\u00e7in de 'durmak yok yola devam' diyorum. \u015eimdiden Ramazan Bayram\u0131'n\u0131z\u0131 tebrik ediyorum. Rabbim \u00e7ift bayram\u0131 kutlamay\u0131 bizlere nasip etsin diyorum.",Erdo\u011fan, daha sonra AK Parti Alt\u0131eyl\u00fcl \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131 da ziyaret etti.,