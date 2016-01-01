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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjde
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sizlerin ekonomik olarak yükünü hafifletecek müjdeleri paylaşmak istiyorum. İlk müjdem sizin katma değer vergisine ilişkin olacak. KDV ödeyelim ama basit olsun, ödeyebileceğimiz kadar olsun dediniz.
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