Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması

Erdo\u011fan, Suriye'deki operasyonlara de\u011finerek "T\u00fcrkiye'nin oldu\u011fu yerde ter\u00f6r olmaz" dedi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, partisinin \u00dcsk\u00fcdar 6. Ola\u011fan \u0130l\u00e7e Kongresi \u00f6ncesinde konu\u015ftu. T\u00fcrkiye'nin oldu\u011fu yerde ter\u00f6r\u00fcn olmayaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Erdo\u011fan, "Art\u0131k Suriye'de T\u00fcrkiye'nin olmad\u0131\u011f\u0131 hi\u00e7bir ad\u0131m\u0131n at\u0131lmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil" dedi.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "Art\u0131k Suriye'de T\u00fcrkiye'nin olmad\u0131\u011f\u0131 hi\u00e7bir ad\u0131m\u0131n at\u0131lmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Amerika'n\u0131n \u0130ngiltere ve Fransa ile birlikte rejimin kimyasal silah tesislerini hedef alan son sald\u0131r\u0131s\u0131nda bir defa daha g\u00f6rd\u00fck ki bu i\u015f \u00f6yle pansuman tedbirlerle olmuyor'' ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Erdo\u011fan ayr\u0131ca, "T\u00fcrkiye'nin oldu\u011fu yerde ter\u00f6r olmaz, sadece huzur k\u00f6k salabilir. Ter\u00f6r olmay\u0131nca da Suriye ve b\u00f6lgeyle ilgili hesaplar tutmuyor. Pusulalar \u015fa\u015f\u0131yor. Suriye \u00fczerinde hesap yapanlar, petrol \u00fczerinde hesap yap\u0131yor. Petrol...Ve bu oyunu da biz bozaca\u011f\u0131z" de\u011ferlendirmesinde bulundu.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, \u00dcsk\u00fcdar 6. Ola\u011fan \u0130l\u00e7e Kongresi \u00f6ncesinde g\u00fcndeme dair geli\u015fmeleri de\u011ferlendirdi. \r\n