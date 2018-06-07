Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tıp fakültesi resti

Emine Erdo\u011fan'\u0131n sahur daveti \u00fczerine Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ne gelen gen\u00e7lere, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan s\u00fcrpriz yapt\u0131. Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n salona girdi\u011fini g\u00f6ren gen\u00e7ler ise onu alk\u0131\u015flarla kar\u015f\u0131lad\u0131.\r\n,Burada gen\u00e7lerin sorular\u0131na cevap veren Erdo\u011fan \u00fcniversite hastaneleriyle ilgili olarak, "\u00dcniversite T\u0131p Fak\u00fcltelerinin devlete devredilmesi gerekti\u011fini ifade ederek i\u015fin idari y\u00f6netiminin Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131na b\u0131rak\u0131lmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunduklar\u0131n\u0131 aktaran Erdo\u011fan, buna itiraz edildi\u011fini anlatarak, "Karde\u015fim bat\u0131r\u0131yorsunuz bizi, maliyet \u00e7ok y\u00fcksek. Biz bunun alt\u0131ndan kalkamay\u0131z ki." dedi.\r\n,Erdo\u011fan, bir \u00f6\u011frencinin, \u00f6\u011frenim g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u00fcniversitenin derslik ve amfi yetersizli\u011fine dikkati \u00e7ekmesi \u00fczerine Erdo\u011fan, "Yeni \u00fcniversitelerde b\u00f6yle bir sorun yok. Bunlar maalesef eski d\u00f6nemlerden kalma \u00fcniversitelerin sorunu ve bu \u00fcniversitelerde gerek dekanlar\u0131m\u0131z\u0131n, gerek rekt\u00f6rlerimizin \u00e7ok b\u00fcy\u00fck vebali var. Yani bunlara bizim tahsis etti\u011fimiz \u00f6denekleri yerinde kullanamad\u0131lar." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n,Ba\u015far\u0131n\u0131n s\u0131rr\u0131n\u0131n insan\u0131, paray\u0131 ve bilgiyi y\u00f6netmekte oldu\u011funa de\u011finen Erdo\u011fan, \u00fcniversite y\u00f6netimlerine ele\u015ftirilerde bulunarak T\u0131p Fak\u00fcltelerinin korkun\u00e7 bir bor\u00e7 i\u00e7inde olduklar\u0131n\u0131 dile getirdi.,\u00dcniversite T\u0131p Fak\u00fcltelerinin devlete devredilmesi gerekti\u011fini ifade ederek i\u015fin idari y\u00f6netiminin Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131na b\u0131rak\u0131lmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunduklar\u0131n\u0131 aktaran Erdo\u011fan, buna itiraz edildi\u011fini anlatarak, "Karde\u015fim bat\u0131r\u0131yorsunuz bizi, maliyet \u00e7ok y\u00fcksek. Biz bunun alt\u0131ndan kalkamay\u0131z ki." dedi.\r\n