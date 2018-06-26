Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi İsrail Meclisini karıştırdı

\u0130srail Meclisi Genel Kurul toplant\u0131s\u0131nda k\u00fcrs\u00fcye \u00e7\u0131kan Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Talib Ebu Arar, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131 se\u00e7im ba\u015far\u0131s\u0131ndan dolay\u0131 tebrik etti. Ebu Arar konu\u015fmas\u0131nda, "T\u00fcrk halk\u0131n\u0131 ve T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131 d\u00fcnk\u00fc se\u00e7imlerde elde etti\u011fi b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131dan dolay\u0131 ve kendisine kin g\u00fcdenlere ra\u011fmen tebrik ederim." dedi.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n 24 Haziran se\u00e7imlerindeki ba\u015far\u0131s\u0131 \u0130srail Meclisinde tart\u0131\u015fmalara yol a\u00e7t\u0131.\r\n,\u00d6te yandan parlamentonun di\u011fer Filistin as\u0131ll\u0131 milletvekillerinden Abdulhakim Hac Yahya da genel kurulda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 ve T\u00fcrk halk\u0131n\u0131 tebrik etti.\r\n,Yahudi as\u0131ll\u0131 milletvekilleri ise Ebu Arar'\u0131n s\u00f6zlerine tepki g\u00f6sterdi. \u0130srailli milletvekillerinin tepkilerine ra\u011fmen konu\u015fmas\u0131na devam eden Ebu Arar, "Allah'a binlerce kez hamdolsun. T\u00fcrkiye ba\u011f\u0131ms\u0131z ve egemen bir \u00fclkedir. M\u00fcbarek olsun." diye konu\u015ftu.,Yahudi as\u0131ll\u0131 milletvekilleri, Hac Yahya'n\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 kutlad\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmaya da uzun s\u00fcre tepki g\u00f6sterdi.\r\n,\u0130srail vatanda\u015f\u0131 Filistinliler taraf\u0131ndan kurulan siyasi partilerden milletvekili se\u00e7ilen Filistinlilerin bir araya gelerek olu\u015fturdu\u011fu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli parlamentoda 13 milletvekili ile temsil ediliyor.\r\n