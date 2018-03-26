Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü dinledi, hayatı değişti

Evinin bah\u00e7esinde organik kestane bal \u00fcretimine ba\u015flayan Yirmibe\u015fo\u011flu, bu sezon yakla\u015f\u0131k 2 ton bal hasad\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini s\u00f6yledi. Ar\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n zor bir meslek oldu\u011funu fakat i\u015fini \u00e7ok sevdi\u011fini s\u00f6yleyen Abdulkadir Yirmibe\u015fo\u011flu, "Babam k\u00f6y\u00fcm\u00fczde annemle yaln\u0131z ya\u015f\u0131yordu.,Televizyonlarda Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u2019k\u00f6ylerinize d\u00f6n\u00fcn\u2019 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 haberini izledim ve bir anda ald\u0131\u011f\u0131m karar ile memleketime d\u00f6nd\u00fcm. Gurbette i\u015fi d\u00fczg\u00fcn gitmeyen vatanda\u015flar\u0131m\u0131z k\u00f6ylerine d\u00f6ns\u00fcnler ve burada hayatlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrs\u00fcnler. Hi\u00e7bir \u015fekilde k\u00f6ylerde a\u00e7 kalmaz ve hayatlar\u0131n\u0131 mutlu bir \u015fekilde devam ettirirler. Y\u0131llard\u0131r \u0130stanbul\u2019da elektrik teknisyenli\u011fi yapt\u0131m. \u0130\u015flerim son zamanlarda ters gitti\u011fi i\u00e7in ailem de k\u00f6yde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in d\u00f6nd\u00fck. Babam ar\u0131c\u0131l\u0131k yap\u0131yordu ve 10\u2019a yak\u0131n kovan\u0131 vard\u0131.,Kamuda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ktan sonra emekli oldu\u011funu ifade eden balc\u0131 Kaz\u0131m Yirbe\u015fo\u011flu, "Han\u0131m rahats\u0131zland\u0131, doktorlar\u0131m\u0131z kestane bal\u0131 yemesini s\u00f6yledi. Ben de gidip bal ald\u0131m ve sonras\u0131nda balc\u0131l\u0131k i\u015fine girme hikayemiz b\u00f6yle ba\u015flad\u0131. Daha sonra \u00e7o\u011faltt\u0131k ve o\u011flumu da \u0130stanbul\u2019dan \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131k ve i\u015fimizi burada yap\u0131yoruz. E\u015fim de bu bal sayesinde daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 oldu. Zor bir meslek olsa da insanlar\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na yararl\u0131 olan bal\u0131 \u00fcretmekten son derece memnunuz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Ast\u0131m hastas\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyen Rukiye Yirbe\u015fo\u011flu ise "Kestane bal\u0131n\u0131n hastal\u0131\u011f\u0131ma iyi gelece\u011fini s\u00f6ylediler. Bal\u0131 yedikten sonra balc\u0131l\u0131k i\u015fine girme karar\u0131 ald\u0131k. Bu bal i\u015fine girdikten sonra sa\u011fl\u0131\u011f\u0131mda yerine geldi ve taze organik bal \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131k. Sonras\u0131nda ila\u00e7 kullanmamaya ba\u015flad\u0131m. Bal her derde deva. O\u011fluma ar\u0131c\u0131l\u0131k mesle\u011finde de ba\u015far\u0131lar diliyorum\u201d diye konu\u015ftu. \r\n\r\n,Geldim k\u00f6y\u00fcme ve art\u0131k burada bal \u00fcretimi yap\u0131yorum. T\u00fcrkiye\u2019nin her taraf\u0131na bal ve di\u011fer \u00fcretti\u011fimiz organik \u00fcr\u00fcnleri g\u00f6nderiyoruz. \u0130nsanlar\u0131m\u0131z hep organik \u00fcr\u00fcn ar\u0131yorlar. \u0130lerleyen zamanlarda daha da geli\u015ftirece\u011fim. \u015eu anda 150 kovan\u0131m\u0131z var. Kestane bal\u0131m\u0131z herkes taraf\u0131ndan \u00e7ok be\u011feniyor. Ayr\u0131ca Artvin y\u00f6resinde daha \u00e7ok olan kara kovan bal\u0131m\u0131z\u0131 da \u00fcretiyoruz. Halk\u0131m\u0131za bu yeti\u015ftirdi\u011fimiz bal ila\u00e7 oluyor. Halk\u0131m\u0131zda bizim bal\u0131m\u0131z\u0131 sevdi ve bizleri destekliyor. Zor ve hassas bir mesle\u011fi yap\u0131yoruz. Ar\u0131ya iyi bak\u0131yoruz. Bakmasak ar\u0131lar\u0131m\u0131z iyi bal vermez. Kestane ve kara kovan bal\u0131m\u0131z\u0131n kilosunu 100 TL\u2019den sat\u0131yoruz. S\u00fczme bal\u0131 ise 80 TL\u2019den sat\u0131yoruz\u201d dedi. \r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n s\u00f6z\u00fcn\u00fc dinledi, hayat\u0131 de\u011fi\u015fti\r\n,\u0130stanbul\u2019da elektrik teknikerli\u011fi yapan ancak daha sonra memleketine d\u00f6nme karar\u0131 alan \u0130slamda\u011f Mahallesi\u2019nden Abdulkadir Yirmibe\u015fo\u011flu\u2019nun y\u00fcz\u00fc g\u00fcld\u00fc., \u0130stanbul\u2019da yakla\u015f\u0131k 25 y\u0131l \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ktan sonra ailesiyle Fatsa il\u00e7esine d\u00f6nen 42 ya\u015f\u0131ndaki Abdulkadir Yirmibe\u015fo\u011flu, anne ve babas\u0131n\u0131n da deste\u011fiyle 150 kovan alarak bal \u00fcretimine ba\u015flad\u0131.