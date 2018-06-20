Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı 'yeni havalimanı'na kaçta inecek?

29 Ekim 2018'e resmen a\u00e7\u0131lmas\u0131 planlanan havaliman\u0131na ilk u\u00e7u\u015f Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n da i\u00e7inde bulunaca\u011f\u0131 u\u00e7akla yar\u0131n ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. \r\n\r\n,Cumhuriyetin ilan\u0131n\u0131n 95'inci y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc olan 29 Ekim 2018\u2019de resmen a\u00e7\u0131lacak olan \u0130stanbul yeni havaliman\u0131nda in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda son a\u015famaya gelinirken havaliman\u0131n\u0131n ilk konu\u011fu Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan olacak.\r\n\r\n,Kalibrasyon u\u00e7a\u011f\u0131yla son testleri yap\u0131lan pistin haz\u0131r h\u00e2le getirildi\u011fi \u00f6\u011frenilirken; yeni havaliman\u0131na ilk inen ise Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131 ta\u015f\u0131yan u\u00e7ak olacak. AirportHaber'de yer alan habere g\u00f6re; Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n yar\u0131n 17:00'da ba\u015flamas\u0131 planlanan Gaziantep'te ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fi miting sonras\u0131nda \u0130stanbul'a hareket edece\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,Mitinglerine TC-ANA kuyruk tescilli A319 tipi VIP u\u00e7akla kat\u0131lan Erdo\u011fan'\u0131n Gaziantep mitingine, TC-ANA ile mi yoksa TC-TUR ile mi gidece\u011fi hen\u00fcz netlik kazanmazken; ihtimaller aras\u0131nda Devlet Hava Meydanlar\u0131 \u0130\u015fletmesi'ne ait kalibrasyon u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n da oldu\u011fu biliniyor. \r\n\r\n,\u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'na gelecek u\u00e7a\u011f\u0131n 20:15 sular\u0131nda ini\u015finin planland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,\u00d6te yandan tarihi u\u00e7u\u015fun Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 akreditasyon kart\u0131 sahibi bas\u0131n mensuplar\u0131 taraf\u0131ndan takip edilece\u011fi, di\u011fer bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n takibi konusunda ise hen\u00fcz bir karar al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.