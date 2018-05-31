Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni havalimanına ineceği tarih belli oldu

29 Ekim\u2019de resmen a\u00e7\u0131lacak olan yeni havaliman\u0131nda in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrerken, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n u\u00e7a\u011f\u0131yla yeni havaliman\u0131na ne zaman inece\u011fi belli oldu.,Airporthaber'in haberine g\u00f6re, tamamland\u0131\u011f\u0131nda d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck havalimanlar\u0131 aras\u0131nda yer alacak olan \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019nda \u00e7al\u0131\u015fmalarda son a\u015famaya gelindi. ,\u0130n\u015faat\u0131n\u0131n y\u00fczde 90\u2019\u0131 bitirilen yeni havaliman\u0131nda bir pist tamamlan\u0131rken, ikinci pistin ise bitimine \u00e7ok az bir s\u00fcre kald\u0131. \u0130lk etapta iki pistle a\u00e7\u0131lacak olan yeni havaliman\u0131nda u\u00e7u\u015f sistemlerinin testleri de yap\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. ,DHM\u0130\u2019ye ait TC-LAD kuyruk tescilli u\u00e7akla bir s\u00fcredir aletli yakla\u015fma sistemlerinin kalibrasyon testleri yap\u0131l\u0131rken, pistin k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde haz\u0131r hale getirilece\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n,Yeni havaliman\u0131n\u0131n ilk misafiri ise Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131 ta\u015f\u0131yan u\u00e7ak olacak. 22 Haziran\u2019da Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131 ta\u015f\u0131yan u\u00e7a\u011f\u0131n \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019na ini\u015f yapaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,\u00d6te yandan \u0130HA'n\u0131n haberine g\u00f6re, havaliman\u0131 in\u015faat\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda Ana Terminal binas\u0131n\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131 tamamlan\u0131rken, ince i\u015f\u00e7ili\u011fi kalan \u00e7at\u0131 montaj\u0131nda i\u015f\u00e7iler \u00e7al\u0131\u015fmaya devam ediyor. ,\u0130nce i\u015f\u00e7ili\u011fi kalan \u00e7at\u0131da i\u015f\u00e7iler y\u00fcr\u00fcrken, \u00e7at\u0131ya zarar vermemek i\u00e7in tahta bloklar kullan\u0131yor. ,Yer trafi\u011fine yard\u0131mc\u0131 olacak kulenin \u00fczerinde dalgaland\u0131r\u0131lan T\u00fcrk Bayra\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131. U\u00e7aklar\u0131n hangar d\u0131\u015f\u0131nda park edecekleri alanlar\u0131 ayd\u0131nlatmas\u0131 i\u00e7in k\u0131rm\u0131z\u0131 beyaz direkler yerle\u015ftirildi.,Birinci k\u0131sm\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011fu tamamlanan havaliman\u0131nda, u\u00e7aklar i\u00e7in yap\u0131lan hangarlar\u0131n iskeleti havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,U\u00e7aklar i\u00e7in yap\u0131lan dev hangarlar\u0131n iskeleti de ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,U\u00e7aklar\u0131n yolcular\u0131n transferinde kulland\u0131\u011f\u0131 k\u00f6r\u00fcklerin \u00e7o\u011fu yerle\u015ftirildi.