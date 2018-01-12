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TEKNOLOJİ
-
WhatsApp tüm kişileri göster özelliğini kaldırdı | WhatsApp kişiler nerede? (WHATSAPP NE OLDU?)
SPOR
-
Galatasaray ile Turkcell arasında iş birliği anlaşması
SPOR
-
'Sow'un transferi konusunda küçük pürüzler kaldı'
SPOR
-
'Muhtemelen şampiyonluk yarışında 4-5 takım yer alacak'
SPOR
-
Chelsea'nin teknik direktörü Conte'nin aracına masa düştü
SPOR
-
Trabzonspor Stevie Browning ile yollarını ayırdı
SPOR
-
RvP'nin Feyenoord'a transfer olacağı iddiası
SPOR
-
Beşiktaş'ın Antalya kampı tamamlandı
SPOR
-
Neziroğlu'ndan Türkiye’deki futbol kulüplerine çağrı
EKONOMİ
-
İstanbulkart sayısı 30 milyonu aştı
SPOR
-
TSK'dan bordo berelilere özel video
SPOR
-
VAR sisteminde çevrim içi test maçları yapılıyor
DÜNYA
-
'ABD'nin açıklamaları Pakistan halkında ihanet hissi uyandırdı'
DÜNYA
-
ABD'nin Kudüs kararı 'stratejik bir hata'
GÜNDEM
-
Soylu'dan jandarma klibi paylaşımı
SPOR
-
CAS, Antalyasporlu Nasri'nin itirazını reddetti
YAŞAM
-
Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinden istifa etti
DÜNYA
-
Katar, BAE'yi ikinci kez BMGK'ye şikayet etti
SAĞLIK
-
Günde kaç bardak su içmeliyiz? (Su içmenin faydası nedir? Su içmenin zayıflamaya faydaları)
SAĞLIK
-
Bebeklerde uyku düzeni nasıl sağlanır? | Bebeklerde uyku düzeni ne zaman başlar?
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15 TEMMUZ
Ramazan
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çorbacıya gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'ndeki programın ardından, Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na gitti.
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