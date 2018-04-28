Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için oy hedefini ilk kez açıkladı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, \u0130stanbul'da d\u00fczenlenen Kad\u0131n Kollar\u0131 Kongresi'nde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada sadece Ba\u015fkanl\u0131k yetmez diyerek, 'parlamento kahiri ekseriyet' vurgusu yapt\u0131. ,Bu 48.6 \u00f6nemli bir ba\u015far\u0131 ama bekledi\u011fimizin \u00e7ok uza\u011f\u0131nda. AK Parti i\u00e7in \u0130stanbul\u2019un \u00e7\u0131tas\u0131 \u00e7ok daha y\u00fcksektir. \u00d6yle olmak zorundad\u0131r. Aksi takdirde T\u00fcrkiye genelinde hedefledi\u011fimiz d\u00fczeye \u00e7\u0131kamay\u0131z. \u0130yi bir \u00e7al\u0131\u015fmayla oyumuzun \u00fczerine 1.5 milyon rahat koyabilece\u011fimize ben inan\u0131yorum."\r\n\r\n,Erdo\u011fan ayr\u0131ca, 16 Nisan'da referandumu hat\u0131rlatarak, 24 Haziran'da \u0130stanbul'da hedefledi\u011fi oy oran\u0131n\u0131 ilk kez a\u00e7\u0131klayarak, "16 Nisan'daki oy oran\u0131m\u0131z\u0131n \u00fczerine 1.5 milyon oy daha koyaca\u011f\u0131m\u0131za y\u00fcrekten inan\u0131yorum" dedi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan \u0130stanbul i\u00e7in oy hedefini ilk kez a\u00e7\u0131klad\u0131,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, 24 Haziran'daki se\u00e7imde istanbul'dan beklentilerine ili\u015fkin \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,"\u0130stanbul 24 Haziran\u2019\u0131n belirleyicisi olacak. \u0130stanbul ne derse T\u00fcrkiye onu der. Bilindi\u011fi gibi 2017 halk oylamas\u0131nda \u0130stanbul\u2019da yakla\u015f\u0131k 4.5 milyon oy ile y\u00fczde 48.6 d\u00fczeyinde bir 'evet' oran\u0131na ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131k.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, erken se\u00e7im karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk kongre olma \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131yan AK Parti Kad\u0131n Kollar\u0131 Kongresi'nde \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n