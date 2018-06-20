Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'de toplantı hâlindeki lider takımını hallettik

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, \u015eanl\u0131urfa'da yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada Kandil operasyonunda lider kadronun toplant\u0131 halindeyken vuruldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.,"\u015eanl\u0131urfa \u00fclkemizde en \u00e7ok Suriyeli s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 bar\u0131nd\u0131ran \u015fehir. G\u00f6sterdi\u011finizi karde\u015flik i\u00e7in her birinize ayr\u0131 ayr\u0131 \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunuyorum. \u00c7o\u011fu gitti az\u0131 kald\u0131. Urfa s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131n hemen \u00f6tesi bir ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcnden bir ba\u015fka ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne devredildi.\r\n\r\n,Suru\u00e7'taki hadise g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerimiz ve savc\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131zca soru\u015fturuluyor. Her \u015fey ortaya \u00e7\u0131kart\u0131lacak ve su\u00e7lular adelet \u00f6n\u00fcnde hesap verecek","El-Bab'da Uygulamal\u0131 Bilimler Fak\u00fcltesi a\u00e7\u0131yoruz"\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "Harran \u00dcniversitesi, T\u00fcrkiye Maarif Vakf\u0131 ve Y\u00d6K beraber \u00e7al\u0131\u015farak \u015fimdi El-Bab'da Uygulamal\u0131 Bilimler Fak\u00fcltesi a\u00e7\u0131yoruz." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u015eanl\u0131urfa'n\u0131n Suru\u00e7 il\u00e7esinde AK Partililere y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131ya de\u011finen Erdo\u011fan, "Suru\u00e7'taki hadise g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerimiz ve savc\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131zca soru\u015fturuluyor. Her \u015fey ortaya \u00e7\u0131kart\u0131lacak ve su\u00e7lular adelet \u00f6n\u00fcnde hesap verecek." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n"Korkaklar zafer an\u0131t\u0131 dikemez. \u015eimdi diyorum ki 24 Haziran'da bu karde\u015finize bu deste\u011fi verin, biz destan yazmaya devam edelim. Ya 2053 ve 2071 vizyonlar\u0131m\u0131za doludizgin ko\u015faca\u011f\u0131z ya da yeniden 1970'lerin 90'lar\u0131n tedirginli\u011fiyle kendi i\u00e7imize kapanaca\u011f\u0131z."\r\n\r\n,"B\u00f6l\u00fcc\u00fc \u00f6rg\u00fct\u00fcn oyunca\u011f\u0131 parti, eskiden emirleri Kandil'den al\u0131yordu, \u015fimdi oray\u0131 da ba\u015flar\u0131na y\u0131k\u0131yoruz." diyen Erdo\u011fan, "Oraya inmeye ba\u015flad\u0131k. Bakal\u0131m \u015fimdi onlara talimat hangi da\u011f ba\u015f\u0131ndan gelecek?" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n"Senin partinin milletvekili benim ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fc k\u0131zlar\u0131m\u0131n ba\u015flar\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131"\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "\u00c7\u0131km\u0131\u015f diyor ki Bay Kemal, 'Ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc sorununu ben \u00e7\u00f6zd\u00fcm.' Sen kimsin, neyi \u00e7\u00f6zd\u00fcn? Senin partinin milletvekili, ikna odalar\u0131nda benim ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fc k\u0131zlar\u0131m\u0131n ba\u015flar\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131." dedi.,24 Haziran 2018 cumhurba\u015fkan\u0131 ve milletvekili se\u00e7imleri \u00f6ncesinde Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u015eanl\u0131urfa'da vatanda\u015flara hitap ediyor.\r\n\r\n,Amerika ile anla\u015farak M\u00fcnbi\u00e7'i g\u00fcvenlik h\u00e2le getiriyoruz. M\u00fcnbi\u00e7li Arap karde\u015flerim de topraklar\u0131na geri d\u00f6n\u00fcyorlar d\u00f6necekler. \u015eu anda Kandil'e biniyoruz. \u0130lk operasyonumuzu 20 u\u00e7akla yapt\u0131k 10 \u00f6nemli noktay\u0131 Kandil'de vurduk. \u0130kincisinde yine bir operasyon toplant\u0131 h\u00e2linde Kandil'de bunlar\u0131n lider tak\u0131m\u0131n\u0131 hallettik.''\r\n\r\n,Ter\u00f6rle m\u00fccadelenin devam etti\u011fini vurgulayan Erdo\u011fan, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,Erdo\u011fan'\u0131n konu\u015fmas\u0131ndan \u00f6ne \u00e7\u0131kan k\u0131s\u0131mlar \u015funlar:\r\n\r\n,S\u0131ra Urfa'n\u0131n yan\u0131 ba\u015f\u0131ndaki yerlere geliyor. Allah'\u0131n yard\u0131m\u0131 ve milletimizin deste\u011fiyle yak\u0131nda buralar\u0131 da ter\u00f6ristlerden ar\u0131nd\u0131r\u0131p asli sahibi olan Arap, K\u00fcrt, T\u00fcrkmen karde\u015flerimize teslim edece\u011fiz. \u015eanl\u0131urfa'n\u0131n yan\u0131 ba\u015f\u0131ndaki fitne kazanlar\u0131n\u0131 devirece\u011fimiz g\u00fcnler de yak\u0131nd\u0131r. Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sar\u0131lmaya ba\u011flam\u0131\u015f olabilir. Onlar\u0131n gitti\u011fi yoldan biz geleli \u00e7ok oldu. Biz bu meselenin \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcn\u00fcn sahada var olmaktan ge\u00e7ti\u011fini biliyoruz. Onun i\u00e7in de size ona buna el uzatmay\u0131 de\u011fil, s\u0131n\u0131r\u0131n \u00f6te yan\u0131n\u0131 kendi g\u00fcc\u00fcm\u00fczle g\u00fcvenli hale getirmeyi taahh\u00fct ediyoruz."\r\n\r\n,"S\u0131ra Urfa'n\u0131n yan\u0131 ba\u015f\u0131ndaki yerlere geliyor. Allah'\u0131n yard\u0131m\u0131 ve milletimizin deste\u011fiyle yak\u0131nda buralar\u0131 da ter\u00f6ristlerden ar\u0131nd\u0131r\u0131p asli sahibi olan Arap, K\u00fcrt, T\u00fcrkmen karde\u015flerimize teslim edece\u011fiz. \u015eanl\u0131urfa'n\u0131n yan\u0131 ba\u015f\u0131ndaki fitne kazanlar\u0131n\u0131 devirece\u011fimiz g\u00fcnler de yak\u0131nd\u0131r. Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sar\u0131lmaya ba\u011flam\u0131\u015f olabilir. Onlar\u0131n gitti\u011fi yo