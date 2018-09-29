Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de... Binlerce kişi saatler öncesinden toplandı

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, devlet ziyareti i\u00e7in bulundu\u011fu Almanya'n\u0131n ba\u015fkenti Berlin'den, \u00f6zel u\u00e7ak \u201cCAN" ile K\u00f6ln kentine hareket etti.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve e\u015fi Emine Erdo\u011fan'\u0131 Berlin Tegel Havaliman\u0131\u2019n\u0131n askeri b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden T\u00fcrkiye\u2019nin Berlin B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Ali Kemal Ayd\u0131n ve e\u015fi Berna Ayd\u0131n ile di\u011fer ilgililer u\u011furlad\u0131.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapaca\u011f\u0131 K\u00f6ln'deki Diyanet \u0130\u015fleri Merkez Camisi \u00e7evresinde Avrupal\u0131 T\u00fcrkler ellerinde T\u00fcrk bayraklar\u0131, boyunlar\u0131nda Erdo\u011fan'\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 atk\u0131lar\u0131yla toplanmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131l\u0131\u015fa s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da davetlinin al\u0131nacak olmas\u0131na ra\u011fmen caminin etraf\u0131ndaki sokaklarda binlerce ki\u015fi topland\u0131.\r\n\r\n,K\u00f6ln\u2019\u00fcn sembolleri aras\u0131na giren caminin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in Alman polisi yo\u011fun g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131.\r\n\r\n,G\u00fcvenlik nedeniyle s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da davetli ve gazetecinin al\u0131naca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131\u015fta Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n konu\u015fma yapmas\u0131 bekleniyor.\r\n,Berlin temaslar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Almanya Ba\u015fbakan Angela Merkel ile kahvalt\u0131da bir araya geldi. \r\n,Kahvalt\u0131da Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank e\u015flik etti. Berlin temaslar\u0131n\u0131 tamamlayan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Almanya Ba\u015fbakan Angela Merkel ile kahvalt\u0131da bir araya geldi. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ile Angela Merkel'in \u00e7al\u0131\u015fma kahvalt\u0131s\u0131 yakla\u015f\u0131k 2.5 saat s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, 27 Eyl\u00fcl per\u015fembe g\u00fcn\u00fc geldi\u011fi Berlin\u2019de d\u00fcn Almanya Cumhurba\u015fkan\u0131 Frank-Walter Steinmeier taraf\u0131ndan askeri t\u00f6renle kar\u015f\u0131lanm\u0131\u015f, ard\u0131ndan Ba\u015fbakan Angela Merkel ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fckten sonra ortak bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenlenmi\u015fti.\r\n\r\n,D\u00fcn ak\u015fam da Steinmeier ve e\u015fi Elke B\u00fcdenbender, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve e\u015fi Emine Erdo\u011fan'\u0131n onuruna yemek vermi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n,.