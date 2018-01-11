Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarına verdiği talimatı açıkladı
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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya başlamadan önce "Seçim ittifakını milli mutabakat olarak görüyoruz. Bahçeli yerli bir duruş sergiledi. Milli bir mutabakat olacak" dedi.
Bugün sizlere yeni bir müjdem var. Kimi yerlerde belediyeler muhtarlık binası yaptırıyordu. Ama çoğu mahallemizde muhtarlık binamız yok. Ülkemizin her yerinde, ihtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapılması kararı aldık. Dün içişleri bakanımla birlikte, kaymakamlar toplantısından sonra bunu karara bağladık. Hazine envanterindeki bu iş için uygun olan araziler, ki bunu maliye bakanımızla paylaştık, valiliklere ve kaymakamlıklara tahsil edecek. Onlar da imkanlar ölçüsünde muhtarlık hizmet binaları inşa edecek. En azından bir odası, mutfağı ve tuvaleti olmak suretiyle bu muhtarlık hizmet binalarıyla, artık böyle merdiven altı diye ifade ederiz ya, bunlardan muhtarlarımızı kurtarmış olacağız. Muhtarlıklarımızın da kurumsal olarak bir kimliği şahsiyeti olmuş olacak.
Muhtarlıkların nüfus ve alan konusunda da düzenlenmesi gerekiyor. 20 bin 30 bin nüfusta muhtarlıkların her meseleyle ilgilenmesi mümkün olmaz. Türkiye elindeki tüm imkanları, kaynakları en üst düzeyde değerlendirmek zorunda olan bir ülkedir. Türkiye sıradan bir ülke değil, hele hele çadır devleti hiç değil. Biz güçlü bir ülkeyiz. Zira bizim çok büyük hedeflerimiz var. Attığımız her adımda çok büyük mücadeleler veriyoruz. Muhtarlarımızın bu sürece katkı sağlamaları bize güç verecektir.