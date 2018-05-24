Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı

Erdo\u011fan, "Polis, \u00f6\u011fretmen, hem\u015fire ve din g\u00f6revlilerimizin emeklilik ek g\u00f6stergelerini 3 bin 600 g\u00fcne \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z" dedi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan kamu g\u00f6revlilerine m\u00fcjde verdi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla ger\u00e7ekle\u015fen AK Parti Se\u00e7im Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tan\u0131t\u0131m Toplant\u0131s\u0131 Ankara Spor Salonu'nda ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,4. ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 insan ve toplum olarak belirledik. AK Parti insan\u0131 ya\u015fat ki devlet ya\u015fas\u0131n diyerek iktidara gelmi\u015ftir. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131ldan itibaren okullar\u0131m\u0131z tam g\u00fcn e\u011fitime ge\u00e7ebilecek hale gelecektir. Hedefimizi tarihsel toplumsal k\u00fclt\u00fcrel ger\u00e7ekli\u011fimzin ortaya \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 yerelden evrensel bir e\u011fitim modelini in\u015fa edebilmektir. E\u011fitimde kalite seferberli\u011fi ba\u015flat\u0131yoruz. \u00dcniversitelerimizi d\u00fcnya \u00e7a\u011fp\u0131nda markalar \u00e7\u0131karacak kadar yenileyece\u011fiz. K\u00fclt\u00fcr sanat faaliyetlerine daha fazla kaynak ay\u0131raca\u011f\u0131z. \u00dclkemizi daha ileriye ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131z. K\u00fclt\u00fcr\u00fcm\u00fcz\u00fcn d\u00fcnyaya tan\u0131t\u0131m\u0131nda \u00f6nemli yeri olan sinema ve dizilere \u00f6zel \u00f6nem verece\u011fiz. \u015eu anda cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 k\u00fclliyesinde 5 milyon kapasiteli k\u00fct\u00fcphanemiz 24 saat \u00f6\u011frencilerimize a\u00e7\u0131k olacak. N\u00fcfusu 5 binin \u00fczerindeki her yerin k\u00fct\u00fcphaneye kavu\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131z. \u00dclkemizde k\u00fclt\u00fcr merkezi olmayan il kalmayacak.,De\u011ferli karde\u015flerim \u00f6nemli bir konuya geliyorum. Buray\u0131 hassas dinleyelim. Polis, \u00f6\u011fretmen, hem\u015fire, din g\u00f6revlilerimize bir m\u00fcjde vermek istiyorum. Di\u011fer idarecilerimizin emeklilik ek g\u00f6stergelerini 3 bin 600'e \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z. Buradaki adaletsizli\u011fi gidermi\u015f olaca\u011f\u0131z.,Yeni d\u00f6nem yepyeni bir anlay\u0131\u015fla ba\u015fl\u0131yoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc vakit birlik vakti. \u00c7\u00fcnk\u00fc vakit T\u00fcrkiye vakti. Erdem, irade, cesaret ile T\u00fcrkiye \u015fahlanacak. \r\n\r\n\r\n,\u00dclkemizin her ferdi ve b\u00f6lgesi kapsayacak vizyonu hayata ge\u00e7irece\u011fiz. Ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u0131f\u0131r at\u0131k projesi ile d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda bir model ortaya koymaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u00dclke \u00e7ap\u0131nda korunan alanlar\u0131m\u0131z\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131 653'e \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z. \u00c7ED s\u00fcre\u00e7lerinin daha etkin kullan\u0131m\u0131n\u0131 temin edece\u011fiz. Melen ve Ye\u015fil\u00e7ay projeleri ile \u0130stanbul'un Gerede projesi ile Ankara'n\u0131n i\u00e7me suyu sorununu \u00e7\u00f6zece\u011fiz. \u015eehircilik konusunda \u00e7ok \u00f6nemli at\u0131l\u0131mlar ger\u00e7ekle\u015ftirdik. \u015eehir ve \u015fehir y\u00f6netimini birbirini tamamlayan unsurlar olarak g\u00f6r\u00fcyoruz. ,Hedefimiz g\u00fcnl\u00fck 4,3 dolar\u0131n alt\u0131nda bir harcama ile ya\u015famak zorunda kalan kimse b\u0131rakmamakt\u0131r. Ya\u015fl\u0131lar\u0131m\u0131za ve engellilerimize y\u00f6nelik \u00e7ok \u00f6nemli projelerimiz var.Sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir toplumun \u00f6nemli bir arac\u0131 olan sporu, altyap\u0131s\u0131 ve insan kayna\u011f\u0131 ile geli\u015ftirmeyi s\u00fcrd\u00fcrece\u011fiz.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sistemine uygun bir \u015fekilde reform ger\u00e7ekle\u015ftirerek belediyelerin icrai g\u00fcc\u00fcn\u00fc art\u0131raca\u011f\u0131z. B\u00fcy\u00fck\u015fehir belediyelerinde ak\u0131ll\u0131 kent uygulamalar\u0131n\u0131 destekleyece\u011fiz. Gecekondu ve \u00e7arp\u0131k yap\u0131la\u015fma sorunu ya\u015fanan yerleri kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm ile ya\u015fanabilir hale getirece\u011fiz.,Uzayda bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 temsil edecek \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 y\u00fcr\u00fctecek uzay ajans\u0131m\u0131z\u0131 bu y\u0131l kuruyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131m\u0131z\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olan en \u00fcst seviyede de\u011ferlendirmeyi hedefliyoruz. Do\u011falgaz kullanmayan ilimiz ve b\u00fcy\u00fck il\u00e7emiz kalmayacak. Yerli k\u00f6m\u00fcr\u00fc elektrik \u00fcretiminde en iyi \u015fekilde de\u011ferlendirece\u011fiz.,Sa\u011fl\u0131k hizmetlerinin art\u0131r\u0131lmas\u0131na devam ettirece\u011fiz. Aile hekimli\u011fini daha da yayg\u0131nla\u015ft\u0131raca\u011f\u0131z. \u015eehir hastanelerimiz meyvelerini vermeye ba\u015flad\u0131. \u00dclkemize kazand\u0131raca\u011f\u0131m\u0131z 40 bin yatak kapasiteli \u015fehir hastanelerimiz standart\u0131 bir \u00fcst seviyeye y\u00fckseltecektir. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n her alan\u0131nda milletimize daha iyi hizmet vermek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Sa\u011fl\u0131k sekt\u00f6r\u00fcnde de yerlile\u015fme oran\u0131n\u0131 y\u00fckseltece\u011fiz.