Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi...

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan m\u00fcjdeyi verdi\r\n,Malazgirt'ten talimat\u0131 verdi! K\u00f6\u015fk m\u00fcjdesi.\r\n,Malazgirt Zaferi'nin 947. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc kutlama program\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Ba\u015fkan Erdo\u011fan, Ahlat'ta 10 d\u00f6n\u00fcm alanda, 1071 metrekare oturma alan\u0131na sahip bir ota\u011f merkezi yapacaklar\u0131n\u0131 bildirdi. Erdo\u011fan, "Ahlat'a bir Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00f6\u015fk\u00fc yak\u0131\u015f\u0131r. \u00c7\u00fcnk\u00fc ota\u011f\u0131 Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya b\u00f6yle bir in\u015fallah ota\u011f kural\u0131m." ifadelerini kulland\u0131. .\r\n,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan, Malazgirt Zaferi'nin 947. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc kutlama program\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulundu..\r\n,\u0130\u015fte Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n konu\u015fmas\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131: .\r\n,Malazgirt'te zafere ula\u015ft\u0131ran birlik ve beraberlik iradesi vatan\u0131m\u0131z\u0131n mayas\u0131, aziz milletimizin ve b\u00fcy\u00fck T\u00fcrkiye'nin gelece\u011finin teminat\u0131d\u0131r. \u015eanl\u0131 zaferin 947. y\u0131l\u0131 kutlu olsun. .\r\n,On binler buraya geldi Malazgirt Ovas\u0131'n\u0131 doldurdu. Az \u00f6nce resmi rakam\u0131 ald\u0131m, 75 bin ki\u015fi. Burada yapaca\u011f\u0131m\u0131z daha \u00e7ok \u015feyler var. \u0130n\u015fallah \u00e7evre d\u00fczenlemesini buray\u0131 \u00f6zellikle selvilerle \u00e7evreleyip \u00e7ok daha iyi bir hale getirelim diyoruz..\r\n,AHLAT'A CUMHURBA\u015eKANLI\u011eI K\u00d6\u015eK\u00dc YAKI\u015eIR .\r\n,Milletimizin birli\u011finin beraberli\u011fini sembol\u00fc olan bu b\u00f6lgeyi korumal\u0131 g\u00f6zetmeliyiz. Say\u0131n Bah\u00e7eli bir ziyaretinde g\u00fczel bir hat\u0131rlatmada bulundu. Ahlat'a bir Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00f6\u015fk\u00fc yak\u0131\u015f\u0131r. \u00c7\u00fcnk\u00fc ota\u011f\u0131 Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya b\u00f6yle bir in\u015fallah ota\u011f kural\u0131m. Bug\u00fcn vali ve belediye ba\u015fkan\u0131m\u0131zla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck. Onlar 1071 metrekare yer d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fc\u015fler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alan\u0131 olur en az 5 d\u00f6n\u00fcm \u00e7evre d\u00fczenlemesiyle. Belediye ba\u015fkan\u0131m\u0131z da co\u015ftu en az 10 d\u00f6n\u00fcm dedi. Bu bir i\u015faret fi\u015fe\u011fidir in\u015fallah sonu da hay\u0131r olur. Malazgirt sava\u015f\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgeyi milli park olarak ilan ettik ve d\u00fczenlemesine ba\u015flad\u0131k. Bu y\u0131l milli park alan\u0131n\u0131n ilk etab\u0131 devreye girdi. .\r\n,MALAZG\u0130RT'TE SADECE B\u0130R ZAFER KAZANMADIK Fetih zulme kar\u015f\u0131 ba\u015fkald\u0131r\u0131n\u0131n ad\u0131d\u0131r. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. En b\u00fcy\u00fck fethimiz g\u00f6n\u00fcllerin fethidir. Ka\u00e7 as\u0131r ge\u00e7erse ge\u00e7sin varl\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu sayede devam ediyor. Malazgirt'te kazand\u0131\u011f\u0131m\u0131z zafer bize Avrupa'n\u0131n ortalar\u0131na kadar giden yolu a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131r. Bu y\u00fczden Malazgirt Mekke, Medine, Bursa, Edirne, \u0130stanbul t\u00fcm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursa ne \u00f6ncemiz kal\u0131r ne sonram\u0131z. Biz Malazgirt'te sadece bir zafer kazanmad\u0131k Malazgirt'te millet oldu\u011fumuzu t\u00fcm d\u00fcnyaya ilan ettik. \u015eayet Malazgirt ruhunu ya\u015fatmay\u0131 ba\u015faramazsak ge\u00e7mi\u015fimizle birlikte gelece\u011fimiz de kaybederiz. GEN\u00c7LER 15 TEMMUZ'U UNUTMAYIN, UNUTTURMAYIN Genler, maziden atiye uzanan bu b\u00fcy\u00fck mirasa \u00e7ok iyi sahip \u00e7\u0131k\u0131n. Mekke'ye, Medine'ye sahip \u00e7\u0131k\u0131n. Bu m\u00fcbarek toraklara namusunuz g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131n. Kud\u00fcs'e sahip \u00e7\u0131k\u0131n. Sel\u00e7uklu'ya Osmanl\u0131'ya sahip \u00e7\u0131k\u0131n. Osmanl\u0131 ba\u015fkentlerine evlad\u0131 fatihan olan Balkanlara sahip \u00e7\u0131k\u0131n. Kurtulu\u015f sava\u015f\u0131m\u0131za ve cumhuriyetimize \u00e7ok iyi sahip \u00e7\u0131k\u0131n. 15 Temmuz k\u0131yam\u0131na sahip \u00e7\u0131k\u0131n. Bu tarihi hadiseyi asla unutmay\u0131n unutturmay\u0131n. Siz bu \u00fclkenin bu \u00fcmmetin ve t\u00fcm insanl\u0131\u011f\u0131n umudusunuz. ANADOLU YIKILIRSA NE ORTA DO\u011eU NE BALKANLAR KALIR Anadolu, insanl\u0131\u011f\u0131n gelece\u011finin kilit ta\u015f\u0131d\u0131r. B\u00fcy\u00fck liderler Anadolu'ya sahip \u00e7\u0131kmak istemi\u015ftir. \u0130\u015fte \u00c7anakkale'de Gazi Mustafa Kemal o gen\u00e7li\u011fi ile beraber yedi d\u00fcvele kar\u015f\u0131 sava\u015ft\u0131lar ve \u00c7anakkale ge\u00e7ilmez dedikleri. Nice \u015fehitler verildi. \u00dclkemizin bir s\u00fcredir ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n sebeplerini konjonkt\u00fcrel geli\u015fmelerde arayanlar \u00e7ok yan\u0131l\u0131rlar. Perde gerisinde yaz\u0131lan senaryolar\u0131n i\u015fte b\u00f6yle bir arka plan\u0131 vard\u0131r. Unutmay\u0131n, Anadolu bir benttir bu bent y\u0131k\u0131l\u0131rsa ne Orta Do\u011fu ne Orta Asya ne Balkanlar kal\u0131r. \u00dczerinden u