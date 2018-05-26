Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, 24 Haziran se\u00e7im start\u0131n\u0131 Erzurum'dan verdi. ,Erdo\u011fan mitingde \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulunarak zam m\u00fcjdesini de verdi.,Ben size di\u011fer adaylar gibi gelip huzurunuzda palavra m\u0131 atay\u0131p atmam. Biz bug\u00fcne kadar hi\u00e7bir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk. ,Biz yap\u0131lan\u0131 her zaman yap\u0131yoruz, yapmaya devam ederiz. Son d\u00f6nemde ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn g\u00fcvenlik korucular\u0131m\u0131z\u0131 hedef almas\u0131 bo\u015funa de\u011fil. ,G\u00fcvenlik korucular\u0131m\u0131z ter\u00f6rle m\u00fccadele daha etkin g\u00f6revler \u00fcstleniyor. ,\u015eimdi g\u00fcvenlik korucular\u0131m\u0131z\u0131n \u00fccretlerinde 135 liral\u0131k daha iyile\u015ftirme yap\u0131yoruz. ,Gerekli \u015fartlara sahip g\u00fcvenlik korucular\u0131m\u0131z\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131 uzman erba\u015f olarak da de\u011ferlendiriyoruz. ,Bu sabah evden \u00e7\u0131karken torunuma dedim ki: Eymen RAB\u0130A'y\u0131 g\u00f6ster dedim. Bak evde Eymen haz\u0131r. Sizde haz\u0131r m\u0131s\u0131n\u0131z? T\u00fcm Bat\u0131 duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.