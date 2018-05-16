Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazan ayının ilk iftarını orada açacak

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ramazan ay\u0131n\u0131n ilk iftar\u0131n\u0131 orada a\u00e7acak,Bir ilk ya\u015fanacak.,Ramazanda \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'nda tarihi bir ilk ya\u015fanabilir. \u0130lk etab\u0131 29 Ekim'de a\u00e7\u0131lacak olan \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'n\u0131n, ramazan ay\u0131nda Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131 iftarda konuk edece\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Daha \u00f6nce de havaliman\u0131 i\u015f\u00e7ileri ile iftar yapan Erdo\u011fan'\u0131n bu kez u\u00e7akla gelece\u011fi konu\u015fuluyor. Havaliman\u0131n i\u015fletmesini y\u00fcr\u00fcten \u0130GA da, 'Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan u\u00e7akla gelecekmi\u015f gibi' haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,Erdo\u011fan'\u0131n u\u00e7akla gelmesi halinde, havaliman\u0131na inen ilk u\u00e7ak cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n u\u00e7a\u011f\u0131 olacak. Yeni havaliman\u0131n\u0131n pisti bir s\u00fcre \u00f6nce \u0131\u015f\u0131kland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f, t\u00fcm testlerden ge\u00e7irilerek haz\u0131r hale getirilmi\u015fti.,Y\u00fczde 85'i tamamlanan \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'nda ramazanda bir ilk ger\u00e7ekle\u015febilir. Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, ge\u00e7en y\u0131llarda oldu\u011fu gibi \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131 i\u015f\u00e7ileri ile iftarda bir araya gelmesi bekleniyor. Daha \u00f6nce de \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131 Merkez \u015eantiyesi'nde i\u015f\u00e7ilerle iftarda bulu\u015fan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n bu kez u\u00e7akla gelebilece\u011fi konu\u015fulmaya ba\u015fland\u0131. Beklentiler ger\u00e7ekle\u015firse Erdo\u011fan'\u0131n u\u00e7a\u011f\u0131, \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'na ilk teker koyan u\u00e7ak olacak.\r\n\r\n,Habert\u00fcrk'\u00fcn edindi\u011fi bilgilere g\u00f6re, \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'n\u0131n i\u015fletmesini y\u00fcr\u00fcten \u0130GA 'Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan u\u00e7akla gelecekmi\u015f gibi' haz\u0131rl\u0131k yap\u0131yor. Daha \u00f6nce 3 bin 750 metre uzunlu\u011funda, 60 metre enindeki ilk pistin \u0131\u015f\u0131kland\u0131rmas\u0131 da yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.T\u00fcm testlerin de ba\u015far\u0131yla yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 havaliman\u0131n ilk pisti ini\u015fe uygun hale getirilmi\u015fti. ,Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakan\u0131 Ahmet Arslan da, "\u0130lk ini\u015f i\u00e7in Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za davetimizi ilettik. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc havaalan\u0131 pistimizi haz\u0131r hale getirmek \u00f6nemliydi" demi\u015fti. \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131 in\u015faat\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan say\u0131s\u0131 ise 36 bine ula\u015ft\u0131.