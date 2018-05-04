Cumhurbaşkanı Erdoğan restore edilen Mısır Çarşısı'nı gezdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan restore edilen M\u0131s\u0131r \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131'n\u0131 gezdi\r\n\r\n,Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130stanbul Fatih'te restore edilen M\u0131s\u0131r \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 M\u0131s\u0131r \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131'ndaki esnaflar\u0131n ikramlar\u0131n\u0131 geri \u00e7evirmedi.\r\n\r\n\r\n,Turistlerle foto\u011fraf \u00e7ekildi\r\n,.,,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130stanbul Fatih'te restore edilen M\u0131s\u0131r \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131. Erdo\u011fan, a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan \u00e7ar\u015f\u0131y\u0131 gezerek vatanda\u015flarla sohbet etti.\r\n\r\n,Vatanda\u015flar Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a yo\u011fun sevgi selinde bulundu.\r\n\r\n