Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim için tarih verdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, AK Parti \u0130l Ba\u015fkanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131'nda konu\u015ftu. ,\r\nYerel se\u00e7imlerin erkene al\u0131nmas\u0131 tart\u0131\u015fmas\u0131 devam ederken, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n, "24 Haziran'\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 iyi \u00e7ekmemiz laz\u0131m. Mart 2019 i\u00e7in adaylar\u0131m\u0131z\u0131 buna g\u00f6re se\u00e7memiz laz\u0131m" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, konu\u015fmas\u0131nda MHP ile 24 Haziran se\u00e7imleri \u00f6ncesinde kurulan "Cumhur \u0130ttifak\u0131" i\u00e7in, "Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131 Meclis\u2019te de devam ettirece\u011fiz" \u015feklinde konu\u015ftu. \r\n\r\n,CHP'de kurultay tart\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrerken, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n, "T\u00fcrkiye\u2019nin en eski partisini, bat\u0131daki bir avu\u00e7 marjinalin ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc y\u00f6neticisinin oyunca\u011f\u0131 haline getirenlerden hem bu millet ve tarih a\u00e7\u0131k ve net hesab\u0131 soracakt\u0131r. Biz bu ikaz\u0131 CHP\u2019nin i\u00e7i\u015flerine kar\u0131\u015fmak i\u00e7in de\u011fil, milletimizin t\u00fcm fertleri gibi ana muhalefete oy veren karde\u015flerimize kar\u015f\u0131 da sorumlulu\u011fumuzun gere\u011fi olarak yap\u0131yoruz" dedi.\r\n\r\n,\r\nCumhurba\u015fkan\u0131, 24 Haziran se\u00e7imlerinde AK Parti'nin yakla\u015f\u0131k 7 puanl\u0131k oy kayb\u0131 ile ilgili de, "Bizi y\u00fccelten tevazumuz olmu\u015ftur. E\u011fer biz bu tevazuyu kaybettiysek i\u015fte bu a\u00e7\u0131k net, puan kayb\u0131na da sebep olmu\u015ftur. En g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011fumuz yerlerde e\u011fer ciddi bir puan kayb\u0131 olmu\u015fsa bunu kendi nefsimize soraca\u011f\u0131z" ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n,\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n yerel se\u00e7imler i\u00e7in Mart ay\u0131na vurgu yapmas\u0131, se\u00e7imlerin erkene al\u0131nmayaca\u011f\u0131 i\u015fareti olarak yorumland\u0131.