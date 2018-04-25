Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi müjdeyi verdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Azerbaycan Cumhurba\u015fkan\u0131 \u0130lham Aliyev ile ortak bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenledi,Bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fan Erdo\u011fan, se\u00e7imlerin ard\u0131ndan ilk ziyaretini T\u00fcrkiye'ye yapan Aliyev'e, ''Ben de 24 Haziran se\u00e7imleri sonras\u0131 ilk ziyaretimi Azerbaycan'a yapaca\u011f\u0131m'' dedi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Trans Anadolu Do\u011falgaz Boru Hatt\u0131'n\u0131n (TANAP) a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131n se\u00e7im \u00f6ncesinde yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "(T\u00fcrkiye-Azerbaycan ili\u015fkileri) \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde yeni projeleri de hayata ge\u00e7irece\u011fiz. Tabii bunlardan en \u00f6nemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya ge\u00e7i\u015fimiz olacakt\u0131r." dedi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Yukar\u0131 Karaba\u011f sorununu ba\u015f\u0131ndan beri kendi sorunumuz olarak g\u00f6rd\u00fck. Yukar\u0131 Karaba\u011f sorununun, Azerbaycan'\u0131n toprak b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ve s\u0131n\u0131rlar\u0131n dokunulmazl\u0131\u011f\u0131 ilkeleriyle ilgili Birle\u015fmi\u015f Milletler kararlar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde ivedilikle \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc en b\u00fcy\u00fck arzumuzdur."\r\n,.