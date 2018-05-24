Cumhurbaşkanı Erdoğan son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, TRT'de 'Cumhurba\u015fkan\u0131 \u00d6zel Yay\u0131n\u0131' program\u0131nda Haziran se\u00e7imlerini ve g\u00fcndemi de\u011ferlendirdi.\r\n,"\u0130lk mitingimizi Erzurum'da ba\u015flataca\u011f\u0131z. Bu kampanyan\u0131n ilk mitinginin \u00e7ok farkl\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 hissediyorum. \u015eu anda onlarla birlikte hissediyorum. \r\n\r\n,Yar\u0131n beyannamemizi a\u00e7\u0131klamak suretiyle, bunu bekleyen t\u00fcm vatanda\u015flar\u0131m\u0131za bunu anlataca\u011f\u0131z. Bu s\u00fcre i\u00e7erisinde de 31 miting ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz. Baz\u0131 il\u00e7elerde de mitingler yapaca\u011f\u0131z. ,Biz adeta yeniden do\u011fmu\u015f gibiyiz. Art\u0131k b\u00f6yle 25 kabineli bir bakanlar kurulu yok. \u015eu anda say\u0131 ciddi manada d\u00fc\u015fecektir. Kald\u0131 ki parlamentodaki say\u0131 ne olacak bunlar\u0131 g\u00f6rmemiz laz\u0131m. Parlamentodaki say\u0131 size g\u00fc\u00e7 katmas\u0131 laz\u0131m. ,G\u00fc\u00e7l\u00fc meclis s\u00f6z\u00fcn\u00fc o y\u00fczden bilin\u00e7li olarak kulland\u0131k. Yar\u0131n bunlar\u0131n hepsini a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131z. Burada biz parlamentonun g\u00fcc\u00fcn\u00fc e\u011fer cumhurba\u015fkan\u0131 yan\u0131na al\u0131rsa devlet g\u00fc\u00e7l\u00fc olacak. ,14 A\u011fustos\u2019ta girdi\u011fimiz o se\u00e7imde ilk turda se\u00e7ildim. Kar\u015f\u0131mda da o zaman 14 parti vard\u0131. Milletim bu evlad\u0131n\u0131 14 A\u011fustos se\u00e7imlerinden tan\u0131yor, biliyor. ,Ben inan\u0131yorum ki benim milletim bu evlad\u0131na, yan\u0131ltmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sahip \u00e7\u0131kacakt\u0131r. Yeni bir sistemle T\u00fcrkiye\u2019nin gelece\u011fini in\u015fa ve ihya ediyor. (Elinizde anket var m\u0131?) Var. (Ne diyor?) Durmak yok yola devam diyor."\r\n\r\n,G\u00fc\u00e7l\u00fc devlete burada ihtiyac\u0131m\u0131z var. Bir di\u011fer y\u00f6n\u00fcyle de olu\u015fturulacak kabinenin \u00fclkenin en se\u00e7kin insanlarla cumhurba\u015fkan\u0131 b\u00f6yle bir ekip olu\u015fturacak