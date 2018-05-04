Cumhurbaşkanı Erdoğan son anketi böyle açıkladı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, 24 Haziran erken se\u00e7im \u00f6ncesi kamuoyunda yap\u0131lan son anketleri de\u011ferlendirdi.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, `'Muhalefet se\u00e7im ittifak\u0131n\u0131 d\u00f6rt parti olarak a\u00e7\u0131kl\u0131yor. Tek bir cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olmadan bu ittifak nas\u0131l \u015fekillenir? \r\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda bir araya gelemeyen partiler, parlamentoda \u00e7o\u011funlu\u011fu elde etme umuduyla bir araya geliyorlar gibi bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc var. Bu t\u00fcr bir ittifak\u0131 nas\u0131l de\u011ferlendiriyorsunuz?`' sorular\u0131na \u015fu yan\u0131t\u0131 verdi;,\u015eu anda bunlar\u0131n niyeti b\u00f6yle. Bunlar \u00fclkeye bir \u015fey kazand\u0131rma gayreti i\u00e7inde de\u011filler.,Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131 dahi bunca zamand\u0131r belirleyememi\u015f olmalar\u0131 bunlar\u0131n ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor.\r\n,Benim milletim kimin ne oldu\u011funu gayet iyi biliyor. Milletimiz, bunlar\u0131n oyununa gelmeyecektir\r\n,Onlar\u0131n parlamentoda da umduklar\u0131 sonucu alabileceklerine inanm\u0131yorum. Mevcut kamuoyu ara\u015ft\u0131rmalar\u0131, bunu net g\u00f6steriyor.\r\n,Ara\u015ft\u0131rmalara g\u00f6re Cumhur \u0130ttifak\u0131, a\u00e7\u0131k ara \u00f6nde. 24 Haziran\u2019da milletimizin bize gerekli deste\u011fi verece\u011finden eminim.\r\n,Biz, Say\u0131n Bah\u00e7eli ile birlikte Cumhur \u0130ttifak\u0131 olarak samimi bir \u015fekilde \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131z yolda y\u00fcr\u00fcmeye devam ediyoruz.