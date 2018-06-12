Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Asıl kek bunlara denir

Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Eski\u015fehir Vilayet Meydan\u0131'nda d\u00fczenlenen mitingde halka hitap etti.\r\n,Eski\u015fehir'in 2013 y\u0131l\u0131nda T\u00fcrk D\u00fcnyas\u0131 E\u011fitim Ba\u015fkenti oldu\u011funu an\u0131msatan Erdo\u011fan, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "Eski\u015fehir'i 2019 T\u00fcrk D\u00fcnyas\u0131 E\u011fitim Ba\u015fkenti olarak ilan ediyoruz. \u00dcniversiteleri ile ilk \u00f6\u011fretimden liseye kadar her kademedeki kurumlar\u0131yla \u00fclkemizin en iyi e\u011fitim-\u00f6\u011fretim alt yap\u0131lar\u0131ndan birine sahip Eski\u015fehir'e b\u00f6yle bir unvan yak\u0131\u015f\u0131r dedik. T\u00fcrk d\u00fcnyas\u0131n\u0131n her k\u00f6\u015fesinden buraya gelecek, buradan T\u00fcrk d\u00fcnyas\u0131na gidecek \u00f6\u011frencilerimiz co\u011frafyam\u0131z\u0131n gelece\u011fini in\u015fa edecek kadrolar\u0131 olu\u015fturacaklar." ,Yeri otomobilin seri \u00fcretimine 2020 veya 2021'de ge\u00e7ilece\u011fini belirten Erdo\u011fan, \u015f\u00f6yle devam etti: "Bu dizel veya benzinli olmayacak Bay Kemal, Bay Muharrem. Bunlar elektrik, bununla \u00e7al\u0131\u015facak. Bizim 146 projemizden sadece biri olan millet k\u0131raathanelerinin i\u00e7indeki keklere tak\u0131lm\u0131\u015flar, onun pe\u015finden gidiyor. As\u0131l kek i\u015fte bunlara denir. Onun i\u00e7in ben diyorum ki art\u0131k bu kadar geyik yeter." ifadesini kulland\u0131.,Millet k\u0131raathanelerine y\u00f6nelik tart\u0131\u015fmalar\u0131 de\u011ferlendiren Erdo\u011fan, \u015funlar\u0131 kaydetti: "Bizim 146 projemizden sadece biri olan millet k\u0131raathanelerinin i\u00e7indeki keklere tak\u0131lm\u0131\u015flar, onun pe\u015finden gidiyor. As\u0131l kek i\u015fte bunlara denir. Onun i\u00e7in ben diyorum ki art\u0131k bu kadar geyik yeter."\r\n,Erdo\u011fan, CHP cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce'nin Diyarbak\u0131r mitingine ili\u015fkin, "Diyarbak\u0131r'da miting yapt\u0131. \u0130stihbarattan ald\u0131\u011f\u0131m bilgi, bu mitinge kat\u0131lanlar\u0131n neredeyse tamam\u0131na yak\u0131n\u0131 HDP'li." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n,Erdo\u011fan, "Bu se\u00e7imlerden sonra \u0130nce'nin yeri de Genel Ba\u015fkan\u0131 gibi tarihin tozlu raflar\u0131 olacakt\u0131r." dedi. \u0130nce'ye seslenen Erdo\u011fan, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: "CHP'nin ba\u015f\u0131ndaki zata her se\u00e7imde yapt\u0131\u011f\u0131m teklifi \u015fimdi Muharrem \u0130nce'ye yap\u0131yorum. 'Se\u00e7imlerden birinci \u00e7\u0131kamazsak siyaseti b\u0131rakaca\u011f\u0131m' diyebiliyor musun? Madem iddial\u0131s\u0131n, sen de ayn\u0131 s\u00f6z\u00fc ver, ver de Bay Kemal rahatlas\u0131n."\r\n