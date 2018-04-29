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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık dönüm noktasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık dönüm noktasında
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Kongre öncesi Küçükçekmece'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tam bir kırılma noktasındayız zira Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir ve bu dönem noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır. Bu aralar malum Türkiye'de terörle mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4500'e doğru ilerliyor. Kuzey Irak'ta 300'e yakın terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğimiz aldığı ilanla yola kararlılıkla yürüyor." dedi.

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