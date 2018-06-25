Cumhurbaşkanı Erdoğan Tweet attı, sosyal medya yıkıldı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan se\u00e7im zaferinin ard\u0131ndan ilk tweetini att\u0131. ,Erdo\u011fan\u2019\u0131n bu tweeti rekor say\u0131da RT ve be\u011feni ald\u0131.\r\n\r\n,AK Parti ve MHP'nin kurdu\u011fu Cumhur \u0130ttifak\u0131, Millet \u0130ttifak\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda zafere ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan da oylar\u0131n fazlas\u0131n\u0131 alarak yeni sistemde ilk Cumhurba\u015fkan\u0131 oldu. \r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Millet \u0130ttifak\u0131'n\u0131n se\u00e7im s\u00fcreci boyunca kulland\u0131\u011f\u0131 'Tamam' slogan\u0131na kar\u015f\u0131 bug\u00fcn att\u0131\u011f\u0131 ilk tweet ile 'Devam' dedi. \r\n\r\n,24 Haziran se\u00e7imleri ile birlikte T\u00fcrk milleti yeniden Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 se\u00e7ti. ,Bunun \u00fczerine Erdo\u011fan, sosyal medya hesab\u0131 Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m yo\u011fun ilgi g\u00f6rd\u00fc. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Millet ittifak\u0131n\u0131n se\u00e7im s\u00fcresi boyunca kulland\u0131\u011f\u0131 'TAMAM' slogan\u0131na kar\u015f\u0131 'Devam' dedi. ,Erdo\u011fan'\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131 rekor etkile\u015fim ald\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Erdo\u011fan'\u0131n o payla\u015f\u0131m\u0131;\r\n,.