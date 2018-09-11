Cumhurbaşkanlığından emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n a\u00e7\u0131klama yapt\u0131,\r\nT\u00fcrkiye b\u00fcy\u00fcmeye devam ediyor. Kas\u0131mda ikinci 100 g\u00fcnl\u00fck icraat plan\u0131 a\u00e7\u0131klanacak.,\r\nPazartesi g\u00fcn\u00fcnden itibaren yeni uygulamalar g\u00f6rece\u011fiz. Velilerin, ailelerin m\u00fcsterih olmas\u0131n\u0131 s\u00f6ylebiliriz. Okullarda 60 bin temizlik g\u00f6revlisi 20 bin g\u00fcvenlik g\u00f6revlisi g\u00f6revlendirilecek.,\r\nBizim de beklemedi\u011fimiz bi\u00e7imde m\u00fczakere k\u0131sm\u0131 canl\u0131 yay\u0131nland\u0131. Asl\u0131nda bu da hayra vesile oldu. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n \u0130dlib'e y\u00f6nelik muhtemel sald\u0131r\u0131n\u0131n \u00f6nlemmesi i\u00e7in nas\u0131l bir gayret i\u00e7erisinde oldu\u011funu d\u00fcnya g\u00f6rd\u00fc. Bu s\u00fcre\u00e7 i\u00e7erisinde biz hem Tahran'daki zirvede hem de d\u00fcnya kamuoyuna cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n \u00e7ok a\u00e7\u0131k mesajlar\u0131 oldu.,- Cumartesi g\u00fcn\u00fc Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n Azerbaycan ziyareti olacak.,\r\n"Bu hamle Trump y\u00f6netiminin taraf oldu\u011funu teyit ediyor. Bu hamle ABD'nin tarafs\u0131z arabuluculuk ilkesini yitirdi\u011fini g\u00f6steriyor. Filistin halk\u0131na haks\u0131zl\u0131k olarak de\u011ferlendiriyoruz. Elimiz kolumuz ba\u011flu\u0131 de\u011fil. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z bununla ilgili bir \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131. D\u00fcnyadaki di\u011fer liderlerle g\u00f6r\u00fc\u015fmeye devam edecek.",\r\nSon d\u00f6nemde olumlu neticeler verdi\u011fini hepimiz g\u00f6r\u00fcyoruz.,\r\nCumhur ittifak\u0131n\u0131n genel ruhunun muhafaza edilmesi genel olarak kabul edilen tutumdur. Spesitfil olarak daha detayl\u0131 yerel se\u00e7imlerde nas\u0131l uygulan\u0131r daha detayl\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131lmas\u0131 gerekiyor. G\u00f6r\u00fc\u015fme talebi s\u00f6z konusu olmad\u0131. Zaman zaman g\u00f6r\u00fc\u015fmeler oluyor. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde b\u00f6yle bir talep s\u00f6z konusu olursa g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015febilir.,\r\nK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun bu a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131 ciddiyete almak m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil,\r\nKarma e\u011fitim oldu\u011fu haliyle devam ediyor. Bunun yan\u0131nda karma olmayan e\u011fitim de verilebilir,\r\n\u015eu anda Trump'la bir g\u00f6r\u00fc\u015fme planlanm\u0131yor New York'ta.,\r\nBu konu bug\u00fcn g\u00fcndeme gelmedi. Kabine toplant\u0131s\u0131nda g\u00fcndeme gelmedi. Ekim ay\u0131nda bir bak\u0131l\u0131r, nedir ne de\u011fildir diye.,\r\nKurullarla ilgili Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 hemen tan\u0131mlad\u0131. Kurumlalarla ilgili atamalar \u00e7ok yak\u0131n zaman i\u00e7erisinde yap\u0131lacak.